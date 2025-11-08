多圖｜神龍異獸、迷你玫瑰、拇指小提琴　直擊300摺紙發燒友聚會

當荒漠的駱駝遇上深海的鯨魚、草原的獅子遇上叢林的蟒蛇、古羅馬的維納斯女神遇上文藝復興的蒙娜麗莎…… 這異想天開的世界每月於尖沙咀一棟商廈綻放—— 香港摺紙研究社每月舉行摺紙聚會，數十名會員攜同自己的作品，彼此交流請教。其作品橫跨古今，上天下海，有經典名畫、大熊貓、神龍異獸等，還有迷型摺紙作品，例如長約一節拇指的小提琴。



2023年，黃嘉兆（Matthew）跟一群摺紙發燒友創辦香港摺紙研究社，至今凝聚約300名會員。聚會臥虎藏龍，各人都「身懷絕技」，背景各異，有數學老師、醫生、護士、珠寶從業員、非華語人士等。黃嘉兆希望透過聚會推廣這門小眾的手藝及興趣，說：「希望有朝一日，摺紙可以成為大家平時聽到琴棋書畫咁常見嘅興趣，呢個係我最樂見嘅事。」



Wilson用79厘米乘54.6厘米的紙張摺出蒙娜麗莎畫像，過程中需要挑選適當的格子反摺，製造陰影，從而呈現蒙娜麗莎的容貌。（廖雁雄攝）

香港摺紙研究社聚會參加者阿月喜歡迷你作品，這朵玫瑰花長度僅約2厘米。（廖雁雄攝）

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者展示自己的作品，每個人風格截然不同。有人用金光閃閃的紙摺出神龍異獸、各種動物。（廖雁雄攝）

迷你甲蟲摺紙聚首一堂。（廖雁雄攝）

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者在會上展示作品，亦有人指導摺紙。（廖雁雄攝）

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者在會上展示作品。（廖雁雄攝）

摺紙作品除了動物，亦有參加者幻想中的大怪獸。（廖雁雄攝）

兩年前，摺紙發燒友Matthew聯同一班朋友成立香港摺紙研究社，每月舉行聚會。參加者在會上展示作品，彼此交流。參加者的年齡、職業各異，作品的風格也截然不同，獅子、熊貓、蟒蛇、駱駝，到仙人掌、玫瑰花、綉球花燈等，各類作品共冶一爐，展現摺紙千萬種的可能性。

兩年前，摺紙發燒友Matthew聯同一班朋友成立香港摺紙研究社，每月舉行聚會。（右二）

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者在會上展示作品，並互相交流心得。（廖雁雄攝）

鯨魚、魔鬼魚等海洋生物摺紙作品。（廖雁雄攝）

摺3000方格 用摺紙呈現蒙娜麗莎

Wilson的「蒙娜麗莎」，以一張79厘米乘54.6厘米的紙張製作。他摺了56乘53，即近3000個格子，再挑選適當的格子反摺，製造陰影，從而呈現蒙娜麗莎的容貌。

這種「繪畫」藝術，其實還有很多的發揮空間。希望這小小的作品，可以啟發更多的人 Wilson

Wilson的《蒙娜麗莎》，需要摺近3000個格子，再挑選適當的格子反摺，製造陰影，從而呈現蒙娜麗莎的容貌。（李振邦攝）

12歲中一生愛甲蟲 花一星期摺愛寵

紅色巨蟒在草叢中蜿蜒前行，鱗片堅硬如甲，其餘小蛇在旁仰望，形成一幕「眾蛇相」。後方還有作品「我的甲蟲」，多隻甲蟲在蛛網上爬行，配以綠葉襯托。這些摺紙由12歲的Eason創作，靈感源於他飼養的甲蟲，他花了一星期完成。

12歲的Eason曾飼養甲蟲，用一星期摺出作品「我的甲蟲」。（廖雁雄攝）

紅色巨蟒在草叢中蜿蜒前行，鱗片堅硬如甲，其餘小蛇在旁仰望。（廖雁雄攝）

▼ 香港摺紙研究社每月聚會及作品 ▼



+ 5

追求極致微型摺紙 創超迷你玫瑰花、小提琴

另一邊廂，迷你版的狐狸、狗狗、水豚懶洋洋地躺在游泳圈上；旁邊有長約2厘米的超迷你玫瑰花，放在一透明的小瓶內；還有兩支小提琴，其中一支僅長約2厘米，約為一節拇指的長度。阿月的作品追求極致的微型藝術，特別着重線條和美感的呈現。

我摺嘅作品普遍比較細，會着重係整形方面，用多啲曲線。 香港摺紙研究社會員阿月

迷你狐狸、狗狗、水豚懶洋洋地躺在水泡上。兩支小提琴，其中一支僅長約1厘米。（廖雁雄攝）

阿月的摺紙作品追求極致的微型藝術，特別着重線條和美感的呈現。（廖雁雄攝）

聚會教摺新作品 老幼、非華語人士齊參與

聚會除了是個小型展覽，同時亦是課堂，委員在每月聚會指導摺出不同款式的作品。參加者包括小孩、長者、非華語人士等，如有人跟不上步驟，委員會上前協助。他們的背景也各不相同，有數學老師、護士、珠寶從業員、還有不少學生。

Matthew希望透過面對面的交流，幫助參加者破解摺紙上的難關，「如果佢本身冇朋友識摺紙，佢睇唔明教學，冇人去請教，諗唔到下一步，可以永遠卡關。但現在有呢個機會，大家面對面交流，有唔明可以請教任何會員，大家都好樂意幫助佢。」

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者除了在會上展示作品，亦有人指導摺出新作品。（廖雁雄攝）

聚會除了是個小型展覽，同時亦是課堂，委員在每月聚會指導摺出不同款式的作品。（廖雁雄攝）

委員在每月聚會指導摺出不同款式的作品，學生包括小孩、長者、非華語人士等。（廖雁雄攝）

委員在每月聚會指導摺出不同款式的作品，學生包括小孩、長者、非華語人士等。（廖雁雄攝）

會長冀摺紙從小眾成為大眾的興趣

完成摺紙後，眾人拿起作品興奮合照。不過，Matthew任務還未大功告成，稍後還要上載教學影片，讓無法親身出席的會員也能跟着摺紙，還要在社交平台總結今活動，宣傳研究社的聚會。

創立研究社兩年來，Matthew最高興是凝聚了一班志同道合的朋友，在香港推廣這小眾的藝術及興趣。

希望有朝一日，摺紙可以成為大家平時聽到琴棋書畫咁常見嘅興趣，呢個係我最樂見嘅事。 香港摺紙研究社會長黃嘉兆（Matthew）

香港摺紙研究社每月舉行聚會，參加者完成作品後大合照。（廖雁雄攝）

香港摺紙研究社委員。（廖雁雄攝）