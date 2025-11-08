29歲摺紙男自創蒸籠燒賣　曾摺9216方格「望紙成龍」學會永不放棄

甫打開家門，兩隻「飛龍」已在門口恭迎，宛若門神。一隻「龍神」盤臥在後，眼神凶煞，仿佛警告生人勿近。飯枱一端，一籠新鮮滾熱辣的「燒賣」剛剛出爐，惹旁邊的「臘腸狗」垂涎三尺。



29歲黃嘉兆（Matthew）6歲起自學摺紙，是香港摺紙研究社的會長，逾千作品出自他一雙手，有香港地道美食、海洋生物，還有生活在異世界的飛龍。與許多摺紙愛好者一樣，他曾挑戰日本大師神谷哲史的「龍神」，試過卡關而半途而廢。可是他不甘心，決心再「摺」再勵，摺出9,216個定位方格，再逐塊鱗片挑起，最終花了三星期成功望「紙」成龍，更興奮得不能入睡而「通頂」。



摺紙23年，教會他最重要的一課就是永不放棄，他說：「就算摺爛咗，摺唔到，唔緊要，咪重新摺過，有時間㗎嘛，所以永遠都要保持永不放棄嘅精神！」



Matthew從6歲開始摺紙，至今摺了過千件作品。（夏家朗攝）

六歲邂逅摺紙 堅持「一紙不剪」創逾千作品

香港潮濕，紙張易軟，Matthew習慣將部分作品珍藏於膠盒内。訪問當日，他從房間搬出大大小小共八箱作品，最舊的作品追溯至他小學一年級。他一邊翻找作品，一邊說：「我呢幾年已經送咗好多出去，如果冇送，呢度應該都有過千件作品！」

Matthew 6歲時，他的父母從公共圖書館借來一本摺紙書，好奇的他按照書中指示，摺了第一隻千紙鶴，從此摺紙的世界為他敞開。

我覺得最有吸引力係，成個過程唔需要用鉸剪，可以由咁大一張紙摺到咁細一張。咁樣我都摺得到，可能其他再複雜啲我都得。 香港摺紙研究社會長黃嘉兆（Matthew）

午膳放飯也「手痕」摺紙 不完成誓不休

Matthew之後流連圖書館尋找摺紙教學書，「最多摺紙書係香港中央圖書館，十樓資源櫃有好多！」找到心儀的書本後，他便着手摺紙，甚至連午膳和睡前時間也會「手痕」，這個習慣更延續至今。

就算平時12點我就要休息，但我總係好想快啲完成…… 可能摺摺摺，摺到凌晨4、5點都唔奇，但我第二日8點仲要起身返工。 香港摺紙研究社會長黃嘉兆（Matthew）

挑戰「龍神」摺足3星期 難忘摺9,216個方格

數年前，Matthew挑戰日本摺紙大師神谷哲史的「龍神」。這項作品需要一張120厘米乘120厘米的黃雞皮紙，但過程難關重重。他說香港地方小，「個廳得咁大，冇位鋪平咁大張紙！」，他只好將兩張60厘米乘60厘米的黃雞皮紙拼接。

隨後，他開始摺格子。雖然這個步驟看似不難，卻極度考驗耐性，需要摺96乘96，即 9,216個方格。這是現代複雜摺紙的「打底」步驟，摺痕有如座標地圖，讓人精準定位龍頭、四肢和上千塊鱗片，一步錯則滿盤皆落索。

摺完方格後，還要逐塊逐塊挑出過千塊鱗片。龍頭與龍身更要小心處理，因為頸部的接駁處相當複雜。Matthew說：「佢頸接駁個位好多重叠位，睇線好複雜……唔知邊個位打邊個位，接得啱唔啱，會唔會摺到個頭扭咗180度呢？」之後還要再調整眼耳口鼻、龍爪龍角等細節。

Matthew每日花3至4小時摺這隻龍神，摺了3星期，終於在某個深夜大功告成。當時已是凌晨兩三點，他馬上拍照傳給家人和朋友分享喜悅。朋友早已入睡，Matthew卻守在手機旁，「我嗰晚瞓唔到呀，攤係床到玩手機玩到第二日，我就係到等，會唔會有人覆我呢？」

到早上8時，Matthew精神奕奕地如常地上班。

摺紙沒有捷徑 學會靠毅力永不放棄

如此需要極致耐心與毅力，正正是Matthew摺紙生涯的縮影。

Matthew摺過逾千作品，包括動物、食物、幻想中的生物等。和人生一樣，當中難免有卡關的時候—— 他曾因看不懂摺紙圖，摺錯步驟，只能忍痛把半成品扔到垃圾桶，花了的時間和心機便付諸流水。到了第二天，心有不甘的他再次挑戰，繼續琢磨，最終竟然成功。23年的摺紙生涯，令他確信摺紙沒有捷徑，唯有毅力。

就算摺爛咗，摺唔到，唔緊要，咪重新摺過，有時間㗎嘛，所以永遠都要保持永不放棄嘅精神。 香港摺紙研究社會長黃嘉兆（Matthew）

自創摺紙新作 冀有天憑手藝「搵食」

摺別人的作品摺多了，近年Matthew也開始自己設計摺紙，包括燒賣、蛋撻、臘腸狗等。每次創作完，他會將成品傳給朋友，並參考他們的意見作調整

「等到差唔多10個人都話呢個好似、好正、好靚，最後先會做定案……因為做創作，當然唔好只信自己嘅感覺。」他說。

如此熱衷摺紙藝術，能否靠這門手藝謀生？Matthew不假思索地回答：「我想啊！」近年雖然有機構邀請他開辦工作坊，但通常僅一次性，永遠不知道何時才有下一次。畢竟，摺紙在香港仍是一個小眾的興趣。

創辦摺紙研究社 兩年聚集300會員

2023年，Matthew跟一群愛好者創立香港摺紙研究社，每月舉行聚會，參加者除了展示最新作品、交流製作過程外，會上亦有人教導製作摺紙作品。研究社希望更多人接觸摺紙藝術，現時已凝聚約300名發燒友。

宣揚摺紙藝術 冀摺紙不再小眾

每次聚會，Matthew游走在一眾參加者中，看到有人跟不上步驟就出手幫忙。既要統籌活動，又要從旁指導，他卻樂此不疲：「原來摺紙唔單止係自己玩，亦可以透過每個月嘅聚會，畀大家體驗咩叫摺紙，都可以發掘人才，一起宣揚摺紙藝術。」

除了創作更多作品，Matthew最希望是更多人能親歷摺紙世界的異想天開，甚至讓它擺脫小眾定位，躋身主流愛好之列。

希望有朝一日，摺紙可以成為大家平時聽到琴棋書畫咁常見嘅興趣，呢個係我最樂見嘅事。 香港摺紙研究社會長黃嘉兆（Matthew）

