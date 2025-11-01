國泰辦「空中之旅」讓180名學生圓夢衝上雲宵　有學生立志成機師

國泰航空今日（1日）舉行「空中之旅」活動，讓約180名參與「共創明『Teen』計劃」的學員及來自非牟利機構基層學生乘搭飛機，暢遊香港上空，當中有不少學生首次乘搭飛機，有學生表示：「好興奮，終於有得坐飛機，十分之難得。」並希望將來能成為一名飛機師，延續「衝上雲霄」的夢。



國泰航空今日（1日）舉行「空中之旅」啟動儀式。（洪芷菁攝）

學生們可以享受機上服務，例如品嚐港式午餐、觀賞電影、電視。（洪芷菁攝）

國泰航空今日（1日）舉行「空中之旅」活動，讓約180名來自「共創明『Teen』計劃」的學員及來自非牟利機構的基層學生乘搭飛機，登上 CX8773 航班，在香港上空暢遊90分鐘。當中大部份均為首次乘搭飛機，學生們可以享受機上服務，例如品嘗港式午餐、觀賞電影、電視及參與有獎互動遊戲。政務司司長陳國基和國泰顧客及商務總裁劉凱詩亦一同登機。

「共創明『Teen』計劃」的學員、中三的曹同學表示，對於航空業及飛機師很有興趣，希望能夠入行，「我好鍾意去環遊世界。」第一次乘搭飛機的他表示，「好高興，好高興，好激動！」他昨晚因興奮情緒亦有點難入睡，又相信在飛機上空俯視香港的畫面「會好震撼！」他表示，因從師兄聽說該計劃會舉辦好多有趣的活動，故參與計劃，至今約1年，認為有助提升他的社交能力。

中三的曹同學表示，對於航空業及飛機師很有興趣，第一次乘搭飛機的他表示，「好高興，好高興，好激動！」。（洪芷菁攝）

來自觀塘循道衛理社會服務處、就讀中一的陳同學表示，想體驗一下空中飛行，亦因與朋友相約好一起搭飛機，「轉一圈、傾下偈」、「因為已經好耐冇見。」她形容因第一次乘搭飛機，昨晚難以入眠，現在「好眼瞓」，但心情「幾興奮」。她表示，未來希望去芬蘭旅行，因為「想睇書……因為有意境、氛圍。」她暫時對航空業未有太濃厚興趣，但喜愛烹飪及希望能與朋友一起經營一間漫畫社。

就讀中一的陳同學表示，想體驗一下空中飛行，因第一次乘搭飛機，昨晚難以入眠，但心情「幾興奮」。（洪芷菁攝）

就讀中三的李楚文同學稱，第一次乘搭飛機，「好興奮，終於有得坐飛機，十分之難得。」他形容起飛時，心情好緊張，因為有顛簸，但很快恢復平靜，並觀賞到外面美麗的景色。至於飛機餐，他就形容「好足味，熱量都足夠。」另外，他亦在飛機上的有獎問答遊戲中表現出色，成功獲獎。

就讀中三的李楚文同學在飛機上的有獎問答遊戲中表現出色。（洪芷菁攝）

他又表示，如有機會，希望成為一名飛機師，並可以前往加拿大多倫多旅行，因那裏有他喜歡的歌手。他指透過今次空中之旅，除了能欣賞機外的風景，亦讓他知道航空業是極具挑戰性的行業，亦指「原來仲有咁多工作崗位。」

余采瑩同學表示，她未能坐在窗邊座位看風景而有點失落，不過很喜歡觀看飛機上的「小電視」和聽歌。她表示，起飛時「有一種坐過山車失重的感覺。」並留意到高空下的香港「好神奇，由好大嘅地方逐漸變小變小……」由於第一次坐飛機，她稱心情很激動。

余采瑩同學表示，很喜歡觀看飛機上的「小電視」和聽歌，又指起飛時「有一種坐過山車失重的感覺」。（洪芷菁攝）

她表示，除了喜歡畫畫，亦喜歡砌飛機模型，希望了解飛機內部的設施。她續指，如有興趣及有足夠了解，可能會投身航空業，又希望未來能坐飛機到日本旅行。

政務司司長陳國基在啟動儀式中表示，很多同學第一次坐飛機，可以把握機會擴闊視野，亦會獲得難忘的體驗，因今次是「香港飛香港」，相信未來很難再有如此體驗。

政務司司長陳國基在啟動儀式中表示，很多同學第一次坐飛機，可以把握機會擴闊視野。（洪芷菁攝）

陳國基又在機上廣播，祝願同學們如這個航班「飛得更高，飛得更遠，祝大家旅途愉快！」隨後，他亦向學生們派發飛行棋作為禮物。