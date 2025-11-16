太古城食水黑點｜水務署證為瀝青　稱符食水標準　14幢樓洗貯水缸

太古城住戶指食水出現黑點，水務署今晚（16日）公布，化驗結果證實黑點為瀝青，稱對人體無害，所有水樣本水質均符合香港食水標準。



水務署表示，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔太古城總座數約兩成，已安排周一（17日）凌晨0時30分起，清洗受影響大廈的地下及天台食水貯水缸，相信食水黑點情況在清洗過後將大有改善。同時署方為避免同類事件再次發生，未來進行水管維修工程前後，都會再次檢查濾網的狀況。



太古城有居民在網上展示食水濾網及濾芯收集到大量黑點。（網上群組相片）

水務署︰水壓變化揚起水管內瀝青沉積物 對人體無害

水務署表示，早前已從太古城部份單位、天台及地下食水貯水缸，抽取食水樣本化驗。署方今晚公布，剛完成分析化驗結果顯示，所有水樣本的水質均符合香港食水標準，水樣本中的少量黑色沉積物微粒經化驗後證實為瀝青。

水務署認為，由於上周六（15日）在太古城附近進行的供水調度引致水壓變化，水管內的瀝青沉積物被揚起。署方又強調相關沉積物屬惰性物質，對人體沒有危害。

太古城順安閣有單位食水出現大量黑點。（太古城居民提供相片）

有康怡居民展示濾芯完全變黑。（網上群組圖片）

11月16日，有水務署外判職員打開街井沖洗。（林遠航攝）

料周一完成清洗天台及地下食水貯水缸

水務署表示，為減少事件對居民帶來的不便，已與聯同屋苑物業管理公司安排在非繁忙用水時間，即由周一（17日）約凌晨0時30分，開始清洗涉事大廈的地下食水貯水缸，預料清晨可完成。

水務署並計劃在周一早上非繁忙用水時間後，開始清洗涉事大廈的天台食水貯水缸，預計即日內完成工作。署方相信完成上述行動，食水黑點情況將大有改善。

共14幢大廈受影響 將助居民沖洗水錶及熱水爐的入水位

水務署進一步調查顯示，受影響座數主要來自第四期及第五期共14幢大廈，佔總座數約兩成。署方已派員與物業管理處共同跟進及協助居民沖洗水錶及熱水爐的入水位。

截至周日（16日）晚上9時，水務署已安排並完成沖洗約100個處所的水錶，並安排20多個技工到場沖洗電熱水爐的入水位，周一會繼續行動。

太古城四期金殿臺一帶，中午時份有兩部水務署水車停泊供居民取水。（林遠航攝）

為避免同類事件發生 水管維修工程前後再檢查濾網

水務署表示，為了讓居民更安心，將繼續在屋苑放置水車及水箱，以提供臨時供水服務，另在屋苑設立服務站，與物業管理處共同即時解答居民查詢。如居民發現食水異常，可立即通知管理處，或致電署方客戶服務熱線2824 5000，專人將聯絡及跟進。

水務署又指，為避免同類事件再次發生，除了日常定期檢查屋苑入水口的濾網，進行水管維修工程前後，會再次檢查濾網的狀況，確保濾網狀況保持良好，能夠有效阻隔因水管維修工程而揚起的沉積物。