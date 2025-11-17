消委會雙人被｜$339 Cherry性價比最高　與4千元羽絨被同獲滿分

消委會測試市面上20款冬季雙人被，其中以Cherry的抗菌納米養生被性價比最高，僅售339元，獲最高5分總評。其餘五款5分產品，售價由959至4,499元，價格差距大。除了Cherry，499元的Nitori的羽絨紋舒柔被獲4.5分總評，是較平價且表現優秀的雙人被。售500元的IKEA一款人造纖維被，亦獲得4分。



Cherry人造纖維被僅339元

測試的20款雙人冬季被，包括羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被等。有六款產品獲得滿分5分，當中性價比最高是Cherry的抗菌納米養生被。該款人造纖維被在各項評分包括被套防漏能力、阻燃能力等都有4.5分或以上，且售價339元，是所有測試的雙人被中最便宜。

兩款滿分雙人被售價逾4千元

其餘五款5分評分雙人被，價格介乎959元至4,680元，差異甚大。最貴是BIG品牌的羽絨被90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73)，售4,680元。其次是Natural Home的羽絨被 70% White Goose Down Comforter，售4,499元。

雖然有貴價雙人被獲得5分滿分，但是不是所有貴價產品就是好。測試樣本之中最貴的Valentina B 90% Goose Down Quilt（羽絨被），售價為5,580元，但因防漏能力大失分，最終評分僅3.5。

▼ 總評分5分的雙人冬季被 ▼



平價之選Nitori及IKEA獲4.5分和4分

除了獲5分的Cherry人造纖維被外，還有兩款售價較低且總評較高的產品。中國製Nitori羽絨紋舒柔被，售499元，獲4.5分，Nitori被套防漏性能表現失分。

宜家家居IKEA的人造纖維被STJÄRNBRÄCKA和暖被 200 x 200 AP(00458094)獲4分、售500元，在洗濯能力稍為遜色。長度及闊度縮水率分別為6.1%及7.3%，部分縫線亦出現斷裂情況。

消委會提醒消費者在選購羽絨被後，應按護理標籤上的建議方法洗濯及保養。無論是何種被芯材質，都不建議以高溫烘乾，以免破壞填充物纖維。清洗後應盡快從洗衣機取出，並徹底晾乾被芯填充物才將被子收藏，以防潮濕引起霉菌或異味等。

▼ 總評分4.5分的雙人冬季被 ▼



▼ 總評分4分的雙人冬季被 ▼



▼ 總評分僅3.5或以下的雙人冬季被 ▼

