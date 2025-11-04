消委會將設銀髮消費資訊平台　陳百里︰很高興配合專責小組措施

消費者委員會今日（4日）舉辦第25屆消費權益新聞獎頒獎禮，主席陳錦榮表示很欣賞傳媒能以放蛇、數據分析等多元手法報道消費新聞。他指為回應人口老化及銀髮經濟崛起所帶來的重大轉變，該會將公布增設銀髮消費資訊平台。



署理商務及經濟發展局長陳百里則指，很高興消委會配合政府促進銀髮經濟工作小組的措施，透過不同平台分享長者消費權益，強化長者消費的資訊。



消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得5個獎項。圖為獲獎同事勞顯亮（右）及李穎霖（中）。（鄭子峰攝）

由消委會主辦的「消費權益新聞報道獎」，今屆報道獎共收到466份參賽作品，共有35間新聞機構、社交平台及大專院參與。題材涵蓋衣食住行及新興消費模式，並延伸至無疆界的跨境與數碼領域，該會指作品反映傳媒緊貼市場脈搏，同時發揮監察與倡議角色，亦彰顯報道獎鼓勵傳媒推動消費權益的積極作用和重要價值。

消委會主席陳錦榮。（鄭子峰攝）

消委會主席陳錦榮：很欣賞傳媒能以放蛇、數據分析等手法報道

消委會主席陳錦榮指，消費權益新聞獎踏入第25屆，見證了消委會與新聞界共同推動消費權益的努力。他指，近年本港消費市場出現變化，隨着本港與大灣區融合，很多港人北上消費；另外盛事經濟刺激了市道，但同時亦引起了許多糾紛。他很欣賞傳媒能以放蛇、數據分析等多元手法報道消費等聞。

為回應人口老化及銀髮經濟崛起所帶來的重大轉變，消委會年初已公布報道獎2025年的年度主題為「保障銀髮世代的消費權益」，藉此提醒社會關注長者在醫療保健、退休安老及樂齡科技等範疇的消費保障，並鼓勵傳媒持續發揮監察與教育功能。報道奬將繼續與時並進，與新聞工作者在推動消費權益的路上攜手同行。

署理商務及經濟發展局長陳百里。（鄭子峰攝）

署理商務及經濟發展局長陳百里則指，隨着科技發展，現時的消費模式已突破地域及實體界限，所以相關保障也要跟上；而政府有緊貼電子支付、人工智能等新興產業，尋求多元經濟發展。他亦指，很高興消委會配合政府促進銀髮經濟工作小組的措施，透過不同平台分享長者消費權益，強化長者消費的資訊。