消委會雙人被｜Cottex、POLOTEX稱百分百羊毛　實際僅一半及23%

天氣近日轉涼，不少消費者物色冬天保暖被。消委會測試市面20款冬季雙人被，當中有3款的實際填充物成分與其標示差異較大，不符歐盟法規的規定。其中羊毛被Cottex及POLOTEX標示成分100%羊毛，惟消委會分別只檢出50.5%及23.1%為羊毛成分，評分僅3分及2.5分。POLOTEX代理商暫停入口該生產商產品，而Cottex代理商則提供報告，證明最內層是100%羊毛，認為是以纖維製造的防漏毛層影響測試結果。另外，Collection de Chambre人造纖維被標示有40%大豆蛋白纖維，但最終只檢出24.6%。



20款樣本中，最低分除了2.5分的POLOTEX，還有Cherry全絲棉被，消委會指阻燃能力有待改善。



消委會公布新一期《選擇》月刊，測試從百貨公司、床上用品專門店及家品店購買的20款冬季雙人被，包括羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被等。測試主要參考市場上被廣泛使用的國際與歐洲相關標準，以檢測樣本的填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等。

Cottex及POLOTEX 標示百分百羊毛 實際僅51%及23%

兩款羊毛被標榜被芯填充物有100%羊毛，但消委會實際檢出成分相差甚遠。Cottex羊毛被售價699元，消委會僅測出50.5%羊毛，其餘的填充物均為聚酯纖維，即人造纖維，總評分只有3分。其代理商收到消委會測試被告後，將產品交到實驗室檢測。該公司表示產品內的防漏毛層是纖維製造，會影響測試結果，該公司測試顯示最內層的填充物為100%羊毛。

同樣聲稱百分百羊毛的POLOTEX，售價399元，羊毛成分僅23%，獲評分2.5分，是所有雙人被中最低分。代理商表示成分的誤差已交由生產商處理，並暫停入口該生產商產品。

至於Collection de Chambre人造纖維被，售價942元，標示含40%大豆蛋白纖維，但最終只檢出24.6%大豆蛋白纖維成分，評分為3.5。該公司認為只抽取整張被的一部分填充物檢測，無法準確反映整體成分。消委會則指實驗室是按歐盟法規中的測試方法抽樣，於整張被的不同部位抽取填充物，混合後再檢測

Cherry人造纖維被 阻燃能力有待改善

為避免不幸火警時有更嚴重情況出現，被子在日常使用時都設有基本阻燃能力。消委會測試各款雙人被樣本的阻燃能力，於點燃的香煙放置於棉被底部。測試發現僅Cherry人造纖維被表現不理想，出現逐漸加劇的薰燒現象，阻燃能力有待改善。

Cherry全絲棉被售價2,790元，評分只有2.5分。其品牌商表示樣本沒有掭加任何阻燃劑，亦沒有進行相關防火測試，因此未能回應消委會測試報告。

消委會指已將相關測試結果轉交香港海關跟進。

