香港對新加坡雙Tifo打氣　更強聲勢營造地獄主場「嚇到對手腳軟」

香港足球隊今晚（18日）將在啟德體育園主場館對決新加坡，爭奪入圍亞洲盃外圍賽決賽周資格，若港隊勝出便成功連續兩屆殺入決賽周。球員努力備戰，球迷亦準備好為球員忘情打氣。球迷組織成員Chester今早（18日）在電台訪問中說，今晚會有由球迷設計的砌紙圖案Tifo，加上過去比賽中亦有的布Tifo，為球員打氣。其中砌圖Tifo需要球迷高度配合。他又指，上場對孟加拉賽事可能因球迷分散，聲量不太足夠，期望今場比賽球迷可以更大聲勢，「嚇親新加坡」， 「希望令佢哋腳軟」。



香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，港隊安永佳（中）在上半場射入12碼，為港隊先奪一球。（資料圖片/梁鵬威攝）

Chester在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，今晚為向港隊打氣「有好多嘢要搞」，下午3時便會提早入場準備。他提到今晚會新增一個以紙砌圖案的Tifo，並呼籲球迷積極參與砌紙Tifo；不透露圖案，只說是一個「大家都想見到嘅圖案」，規模會如以往一樣橫跨四個區域，會和布Tifo重疊營造立體感。他又指，砌紙Tifo圖案由球迷組織「波台黐線佬」設計，上場對孟加拉的比賽後已開始準備，約一個月左右。

他又說，上場賽事已經升級了「大聲公」，在大球場用過後，球員都反映指打氣聲音清晰，今晚會準備更多大聲公，希望可以「嚇親新加坡」，「 嚇死佢哋」，「希望令佢哋腳軟」。

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，入場觀眾絕大部份為港足支持者，全場一片紅海。（資料圖片/梁鵬威攝）

Chester又說，砌紙Tifo對球迷的要求提高了很多，「最好7點半前就喺自己位企定」，不要弄亂紙張；會有採排，而圖案中間位置安排較為複雜，將由核心球迷負責。他又提醒球迷帶喉糖，期望大家以「Battle心態」為港隊打氣，向新加坡隊叫陣。

他表示，上場賽時中球迷打氣聲量不夠，可能因太過分散，有5萬人但聲量感覺只有約1萬人。今次獲足總安排，打氣區將由球迷優先購票，相信聲音會更加響亮。至於啟德主場館應否開天幕，Chester認為關掉天幕較好，因打氣聲音傳遞「會應聲啲」。不過，他打趣地表示，今晚天氣轉冷，開天幕的話可能會影響新加坡球員，因他們「唔慣凍」。

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。主場館內一片紅海，港足球迷組織帶備旗幟入場，揮舞為港隊打氣。（資料圖片/梁鵬威攝）

10月14日香港主場對孟加拉的亞洲盃外圍賽時，啟德主場館北看台球迷區，拉出巨型TIFO，以「猛龍打老虎」為主題向客軍問好。（資料圖片/趙子晉攝）

Chester還提到，在他們的社交媒體上，有打氣手冊，內括不同的歌曲和節拍，亦已提醒球迷如何配合砌出Tifo圖形。今晚球迷會用力為港隊打氣，「每一個好波嘅moment都喝采」，由開始至結束都一直打氣；今晚目標只有一個，就是贏。