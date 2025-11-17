亞洲盃香港對新加坡｜手提及平板電腦「解禁」　准帶入啟德主場館

【亞洲盃／啟德體育園／iPad／入場限制／手提電腦】香港足球代表隊亞洲盃外圍賽第三輪對新加坡的「生死戰」將於明晚( 11月18日，星期二）在啟德體育園主場館上演，是主場館第三次舉辦港隊賽事。上場港足對孟加拉（10月14日)賽後，有球迷投訴啟德體育園突然禁止攜帶手提及平板電腦入場，令他們需要趕急在附近尋找儲物櫃，有球迷因此無法進場觀賽。



入園限制由主辦機構及啟德體育園共同商議。根據出售明晚賽事門票網站Ticketflap的條款，沒有列明不可帶手提及平板電腦入場。啟德體育園不遲於去年9月，確實仍有列明不能帶平板電腦入場，不過現時入場條款已刪掉該限制，即觀眾可堂堂正正帶入場。香港足球總會晚上正式公布，明晚賽事准帶手提及平板電腦入啟德體育園主場館，但仍不准帶專業攝影器材入場。



香港足球總會11月17日晚發文，公布周二晚賽事准帶手提及平板電腦入啟德體育園主場館。（香港足球總會Facebook圖片)

▼ 10月14日晚 亞洲盃外圍賽港隊對戰孟加拉1:1打和▼



港足對孟加拉賽事 球迷安檢時始知禁帶平板電腦手提電腦入場

10月14日港足對孟加拉賽後，多名球迷在社交平台發文指，賽事當晚到場時，在檢查位被拒帶平板電腦、手提電腦入場，故只好衝去啟德零售館3的儲物櫃寄存，惟儲物櫃的數量不足，「多人排，又lag機」，最終需連同隊後數人合租同一儲物櫃，寄存電腦等物品。

惟翻查足總售票網站及啟德體育園網頁的活動守則及條款等，都沒有提到不可帶平板電腦入場。

禁平板不禁手機 原因一直說不通

雖然場內不得進行未經授權的錄音或攝影，不過一般都沒有禁止觀眾用手機拍攝，故禁帶也有拍攝功能的平板電腦，原因一直說不通，有指是擔心觀眾用平板電腦展示違規訊息，又或較大部會阻礙其他人觀看。

有人到啟德零售館3儲物櫃，與其他排隊人士合租儲物櫃、寄存電腦。（Threads截圖）

有不少球迷投訴，指啟德體育園突然禁止攜帶平板電腦入場。（Threads截圖）

有不少球迷投訴，指啟德體育園突然禁止攜帶平板電腦入場。（Threads截圖）

售票網站Ticketflap活動條款無列禁手提及平板電腦入場

至於明日香港足球隊對新加坡賽事，售票網站Ticketflap的活動條款，未提不可帶手提及平板電腦等入場。條款提到內容帶有歧視、政治含意、種族主義、排外主義等展示品，一律禁止進場。

啟德體育園去年9月仍規定不准帶平板電腦入場

翻查網上文件，啟德體育園最遲在去年9月，仍明文規定不准帶「tablets」（平板電腦）入場，與專業攝影相機、錄影/錄音機、自拍桿、大型標誌和凳子/折疊椅並列「禁品」。不過現時同一條規中，已刪去禁帶平板電腦入場，安檢人員會依現時規定處理。

啟德體育園2024年9月的入場條款中，列明不能帶「tablets」（平板電腦）入場。（網上文件截圖）