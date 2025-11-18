三間醫學院｜政府敲定科大申辦　首年學額50個　2028年入學

特區政府擬成立第三間醫學院，並與其他醫學院「錯位發展」。醫務衞生局局長盧寵茂宣布，行會通過由科技大學籌建第三間醫學院，預計首年學額50個，首批醫科生將於2028年入學，並於2030年有首批畢業生實習。他又提到，在資金方面，科技大學將透過自身資源，包括捐款等，為新醫學院提供資金，而校方將會自資20億於清水灣興建醫學院綜合大樓。



被問到科大較理大和浸大優勝的地方，盧寵茂表示，科技大學的第三間醫學院策略定位清昕，全球視野很闊，而且財政實力雄厚，符合政府的配對政策。他指，科大與政府出資的比例相若，「幾近一比一」，資金包括未來25年包括基建項目、營運費用。

政府曾表示，北部都會區牛潭尾會預留土地，發展新醫學院校舍及「新綜合醫教研醫院」。他指，這個計劃未有改變，只是考慮到新醫學院和校舍未建成，所以科大提出在校園加建綜合大樓，作為教學和培訓的過渡安排。

政府擬成立第三間醫學院，圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（資料圖片 / 馬楚烽攝）

政府在2024年《施政報告》，提出成立第三間醫學院，並於北部都會區牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及「新綜合醫教研醫院」，還要求與其他醫學院「錯位發展」，浸會大學、科技大學及理工大學均有意申辦。

香港科技大學。（資料圖片）

同年10月成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定成立新醫學院的方向及準則。工作組主席由教育局局長及醫務衞生局局長擔任。政府工作小組早前表示，會按10項考慮條件決定最終院校，包括院校課程及師資等。