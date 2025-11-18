三間醫學院｜政府敲定科大籌辦　首年學額50個　2028年入學

本港第三間醫學院申辦結果終於出爐，特首會同行政會議今日通過，由科技大學負責籌辦。醫務衞生局局長盧寵茂表示，首年學額50個，預計首批醫科生於2028年入學，2032年有首批畢業生實習。他表示，科大的第三間醫學院策略定位清昕，全球視野廣闊，且財政實力雄厚，校方與政府的出資比例幾乎是「一比一」，科大亦將自資20億元於清水灣興建醫學院綜合大樓。



政府敲定科大籌辦第三醫學院。(資料圖片)

被問到科大較理大和浸大優勝的地方，盧寵茂表示，科技大學的第三間醫學院策略定位清昕，全球視野很闊，而且財政實力雄厚，符合政府的配對政策。他指，科大與政府出資的比例相若，「幾近一比一」，資金包括未來25年包括基建項目、營運費用。

政府曾表示，北部都會區牛潭尾會預留土地，發展新醫學院校舍及「新綜合醫教研醫院」。他指，這個計劃未有改變，只是考慮到新醫學院和校舍未建成，所以科大提出在校園加建綜合大樓，作為教學和培訓的過渡安排。

談及非本地生比例，教育局局長蔡若蓮提到，目前資助大學的非本地生限額為50%，將會密切醫學院的相關收生情況。盧寵茂亦強調，醫生的溝通能力絕對需要，雖然本港有許多人說廣東話，但亦有許多人說其它語言，相信科大在入學上會有一定要求，課程亦會針對語言溝通的培訓。

政府擬成立第三間醫學院，圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（資料圖片 / 馬楚烽攝）

政府在2024年《施政報告》，提出成立第三間醫學院，並於北部都會區牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及「新綜合醫教研醫院」，還要求與其他醫學院「錯位發展」，浸會大學、科技大學及理工大學均有意申辦。

香港科技大學。（資料圖片）

同年10月成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定成立新醫學院的方向及準則。工作組主席由教育局局長及醫務衞生局局長擔任。政府工作小組早前表示，會按10項考慮條件決定最終院校，包括院校課程及師資等。