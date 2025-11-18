主教山官地遭霸佔搭竹棚　地政總署：限期前未拆　按情況考慮檢控

深水埗主教山官地再出現潛建問題，《香港01》昨日（17日）在主教山附近山腳，發現有搭竹棚工程；有自稱是自建相關設施的人士稱，原定打算與一眾街坊興建「毛澤東文化館」。地政總署今（18日）回覆查詢表示，於本月4日收到投訴和緊接的一星期內作兩次實地視察後，已根據法例採取土地管制行動，飭令佔用人於下月11日停止佔用相關政府土地。倘有關竹棚於限期前沒有被自行移除，地政處會予以清拆，並按情況考慮檢控有關佔用人。



《香港01》星期一到主教山附近山腳附近官地，除數年前設有私設佛像位，後面的一塊空地正進行竹棚搭建工程。（王海圖攝）

該官地位於較隱蔽位置，走進其中會見到不少磚塊整齊堆砌。（許湖洪攝）

《香港01》昨日到主教山一帶視察，在山腳位即棠蔭街山邊休憩處附近官地，發現有正興建有頂蓋建築物。該處附近亦有由市民一早搭建設施，用紅字寫住「為人民服務」及「展体（體）育運動增強人民體質」，更自行擺放乒乓波枱、私設巨型佛壇等。有自稱是自建乒乓球設施的負責人芳姐稱，原定打算與一眾街坊興建「毛澤東文化館」。

地政總署表示，就主教山附近最近被人架起竹棚搭建事宜，由於有關土地屬未批租及未撥用政府土地，而構築物屬新建，地政處於11月4日收到投訴和緊接的一星期內作兩次實地視察後，已根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，於有關竹棚張貼通知，飭令佔用人於12月11日停止佔用相關政府土地。倘有關竹棚於限期前沒有被自行移除，地政處會予以清拆，並按情況考慮檢控有關佔用人。

地政總署提到，主教山另一宗政府土地被佔用個案，涉及有人多年前於主教山範圍興建及擺放不同設施、構築物及其他物品，其中包括各種康體設施，神像及媒體所指的神壇。署方曾計劃採取清理行動，但遭居民強烈反對，深水埗區地區管理委員會遂決定暫緩行動，並正探討不同方案以妥善處理問題。