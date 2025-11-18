佔主教山官地搭竹棚事主現身　稱要建毛澤東館　地政總署指清拆令

再有人非法霸佔深水埗主教山官地僭建。有市民周日（16日）指山上正有人搭建有頂建築物，即使舉報也未獲處理。記者星期一（17日）到主教山附近山腳附近官地，除發現數年前已私設佛像位，後面一塊空地有搭竹棚工程，不過該處貼有地政總署的通知，寫有「未批租土地的情況在12月11日之前停止」，要求自行清拆。



「只係為人民服務，我覺得係無問題！」自稱是搭棚計劃負責人的芳姐感到無奈，辯稱當時正與眾街坊興建一座「毛澤東文化館」，卻引起爭論。但她強調出發點非為私利，而是為弘揚文化、騰地讓藝術者舉辦各類型工作坊。



記者星期一到主教山附近山腳附近官地，除數年前設有私設佛像位，後面的一塊空地正進行竹棚搭建工程。（王海圖攝）

該官地位於較隱蔽位置，走進其中會見到不少磚塊整齊堆砌。（許湖洪攝）

主教山近石硤尾入口處，有指示牌標示配水庫位置。（許湖洪攝）

深水埗主教山配水庫2021年6月評為一級歷史建築。該處官地早於數年前被非法霸佔改建問題也曾引起關注。有市民周日（16日）指有人再搭建有頂建築物，即使向地政總署舉報也未獲處理。

霸約200平方呎官地 擺放乒乓波枱、設巨型佛壇

記者星期一（16日）下午到主教山一帶四處尋找，除其他人私設休憩空間外，最終在山腳位即棠蔭街山邊休憩處附近官地，發現有正興建有頂蓋建築物。

該處附近亦有由市民一早搭建設施，用紅字寫住「為人民服務」及「展体（體）育運動增強人民體質」，更自行擺放乒乓波枱、私設巨型佛壇等。而最新興建工程正在佛壇後方一塊約200平方呎的政府官地。

地政總署貼通知 要求在12.11前停止佔官地

記者踏入建築物內觀察，該「民間建築物」正以竹棚搭建頂部，鋪了數塊擋水物料，地下有少量建築竹枝散落，至於近山邊渠位則由紅磚塊砌成矮牆。

不過該處貼有地政總署的通知，表明該處「未批租土地的情況在12月11日之前停止」。

被霸佔範圍以竹棚搭建頂部，鋪了數塊擋水物料，地下有少量建築竹枝散落。至於近山邊渠位則由紅磚塊砌成矮牆。（王海圖攝）

稱街坊提議自發建「毛澤東文化館」：為人民服務

其間有自稱是自建乒乓球設施的負責人芳姐主動接觸記者，稱原定打算與一眾街坊興建「毛澤東文化館」。

但對於有人投訴及政府人員來「干預」，芳姐自覺無奈，認為建館初衷都是為了令更多人學習毛澤東思想，讓毛筆書法家等能有地方舉行工作坊。最終目的都是「承傳文化，為所有市民福祉着想」，她自己一分一毫都未曾收取。

我都係為服務人民，為服務人民唔係為自己利益，我又無收錢，點解要嚟搞我？ 芳姐

聞悉要清拆 雙眼通紅：到時我死都唔畀佢哋拆

該工程早在11月初動工，全程由她與街坊們一手一腳包辦砌成。動工約十日、在星期一早上便地政總署人員到場要求停工，更通知將在下月12日前清拆。

「佢哋叫我唔好起、12月就過嚟拆咗佢；我依家唔知點，到時我死都唔畀佢哋拆。」提起清拆，芳姐眼眶紅紅激動傾訴，認為未曾收到有街坊投訴，也亦不乏街坊行山有支持，甚至主動協助。

該處一帶有「感謝信」的白色硬卡板、黑水筆寫為這裏保養維修捐獻，如同一般佛堂的形式鳴謝心意。

有自稱是自建乒乓球設施的負責人芳姐主動接觸記者，稱原定與一眾附近街坊準備興建「毛澤東文化館」。（王海圖攝）

芳姐辯稱當時正與眾街坊興建一座「毛澤東文化館」，強調出發點非為私利，而是「為人民服務」。（王海圖攝）

該工程早在11月初動工,全程由芳姐與街坊們一手一腳包辦砌成。動工約十日、在星期一早上便地政總署人員到場要求停工,更通知將在下月12日清拆。

居主教山附近、靠收租維持生計 稱與街坊自掏腰包修建

今年61歲的芳姐居於主教山附近一帶，閒時會到主教山頭遛兩隻小狗。她稱家中有丈夫及一對兒女，家人也支持她「為人民服務」。她指平日靠收租維持生計外，更會自掏腰包、出錢又出力協助這些「休憩設施」的維修保養和建造工程。

「我呢度同街坊夾起碼都用咗幾萬，連啲乒乓波枱等，都係我哋自己畀錢。」芳姐說，早前颱風來襲，有山泥、樹枝倒塌至該處附近，即使打電話向政府也「求助無援」，惟有自發與街坊一起清理。

被問到是否霸佔官地、以及私自動用土地會引起不公？芳姐一再強調自己出發點非為自己利益，該處為丟空的爛地、加上區內一直缺乏地方，經街坊提議下才開始建館。

有人在附近自設的乒乓球桌上打波。（王海圖攝）。

有3年前告示曾承諾不再擴展：盼不拆為精神寄託

在主教山近石硤尾行上有2022年「深水埗居民」為署名的「致深水埗民政事務署及有關部門」告示，稱整個山頭的民設休憩設施主要目的是希望抒發居民身心、是「精神寄託」，更「我們也鄭重承諾，會盡力維護.攜好清潔、衛生。也不會再作擴展」。

被問及到是否違背當年不會再擴展的承諾？芳姐先是呆一呆，稱不知道有此告示；又指該深水埗一帶由另一拍檔發起人及街坊負責，「但係政府成日都唔信守承諾㗎啦」，又說是街坊及藝術家們的渴求所得。

批評附近社區康樂休憩設施不足 遂自行擺放乒乓球枱供街坊使用

使用官地均需要向政府當局申請。芳姐稱自己不懂如何申請，也不估知該向哪個部門提出。「我之前打過1823叫佢嚟處理垃圾都冇人理，最後同街坊自己執走」，她曾向區議員反映也未有人理會，認為與其消磨時間等待政府回覆，倒不如先興建好文化館展出來。

至於主教山早於數年前已有報道官地被非法佔用，芳姐稱該處設施早於19年前由街坊們自發興建。她指附近社區康樂休憩設施不足、排隊時間過長，經與街坊商討後，決定在山腳位置自行擺放乒乓球枱，讓更多有需要人士使用。

她認為現時也的確為更多有需要的人提供到休息和玩樂空間，抒發身心壓力；更重要是，該處也曾經由民間舉辦數次自發的文化表演活動。

芳姐養的狗日常都會到主教山四處行走。（王海圖攝）

有街坊支持：同區康樂用地匱乏兼難預約

有街坊周先生正使用乒乓球桌「露兩手」，他直指核心問題是區內康樂設施不足夠、即使有場地都因預約難而失去耐性。「我哋鍾意打乒乓，無唔通係屋企打？」他認為之所以有這麼多街坊支持，是自設的休憩地方的確歡迎所有人使用，他與朋友天天來。

周先生認為，自設的休憩處僅在山腳範圍，認為不會影響到主教山其他大自然環境；至於少部分人隨處掉垃圾並非他們所為，街坊們都有自發收拾好該地一帶，「希望政府支持我哋。」

街坊周先生指核心問題是區內康樂設施不足夠，才與街坊移師到此地。（王海圖攝）

質疑為何地政未有作為 訪主教山市民：逆權侵佔

前來主教山參觀的市民繆先生則認為，主教山是不錯的古建築物，但也不難發現四處有人霸佔官地情況、包括觀音像、乒乓波枱等，認為情況不理想。他認為是「逆權侵佔」現象，即部分人長久使用後自以為是自己的地方，質疑為何地政總署未有作為。

前來主教山參觀的繆先生指四處有人霸佔官地情況，認為情況不理想。（王海圖攝）

到主教山的梁先生指，曾在其他地方、如大嶼山等都有同類情況，認為非法霸佔官地的行為是不應該，且可能會阻礙到行山人士。

深水埗主教山配水庫2021年6月評為一級歷史建築。該處官地早於數年前被非法霸佔改建問題也曾引起關注，惟問題至今仍未解決。除了訪問當天正興建的有頂建築物，沿路也見不少新自設的用地、有人在裏面打麻雀、休息等。

