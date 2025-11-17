主教山遭霸官地起屋　僭建神壇繼續加建　市民：報咗地政無回音

深水埗主教山2020年因配水庫清拆，險毀百年歷史羅馬式建築，令當地聲名大噪。與此同時，該處官地被非法霸佔改建問題也引起關注，除有市民自行擺放乒乓波枱等設施，並有人私設巨型佛壇。早於數年前，已有媒體報道霸地問題，惟問題至今仍未解決。有市民周日（16日）在社交平台指出，山上正有人搭建有頂建築物，市民雖已向地政總署舉報，但至今未獲處理。至於已僭建的神壇也「不停加建，水泥鋪完一層又一層」，「都係報咗地政冇人理」。



「屋都就起好，仲可以點？ 」

該市民發布於晚間拍攝的短片，顯示山上樓梯通往一道鐵閘，閘外標明該處為「政府土地，不准擅闖、佔用、傾倒、挖掘及耕種，違者會被檢控」。不過，閘內卻已被人架起竹棚，正搭建一處有頂建築物，且已有部份牆身。

該市民稱： 「起到咁都冇人理。已經報咗地政兩個禮拜，一啲迴（回）音都冇，屋都就起好，仲可以點？ 非法僭建破壞環境。無法無天。 」

圖為2025年11月16日，有市民發帖指主教山上「樓梯頂非法僭建的神壇」，雖不斷加建但未見當局行動阻止。（Threads@hayyydd截圖）

非法僭建神壇「水泥鋪完一層又一層」

發帖者稱：「呢條樓梯頂非法僭建嘅神壇。 都係報咗地政冇人理。由佢起緊嗰陣我影曬相有曬證據。依家起好咗，仲不停加建，水泥鋪完一層又一層，周圍啲樹都俾佢焗死幾棵。由朝到晚開大個喇叭播佛經，有時播收音機，距離幾層遠喺地下都聽到，極滋擾。可以點？睇住啲人破壞環境好辛苦。 」、

稱颱風樺加沙襲港後 僭建者「一日就將呢個場還原」

該市民表示，當局接獲關注神壇的投訴後，曾回覆稱會跟進，但至今無具體行動，「由佢起我開始報，到依家已經超過一年。」發文者又稱，「試過報警，但警察嚟到嘅時候冇人動緊工，佢哋就話冇嘢做到。同埋我要帶警察去睇場，起嘢嗰班人知道係我report佢哋，對我人身安全都有危險」、「之前試過俾人揮刀試圖襲擊，同埋啲人搵嘢掟我同我隻狗」。

該市民也稱，在9月超強颱風樺加沙襲港後，主教山有不少樹幹、樹枝被吹塌，但僭建者方面「一日就將呢個場還原，係有效率嘅。如果呢班人嘅能力唔係用喺破壞環境方面就好啦」。發帖者稱：「呢個場幾年前都仲係一個樹林，係呢班人非法燒樹、劈竹、填水泥，將樹林填平。」

圖為2025年9月，市民發帖指主教山上官地遭非法霸佔，在超強颱風樺加沙襲港後「一日就將呢個場還原」。（Threads@hayyydd截圖）

有其他市民認同誇張 「乒乓波枱都有4張」

今年2月，發帖者也曾稱，「地政署、環保署、食環署、規劃署、警察、《東張西望》，乜都搵齊，個個都唔理。8、9年前開始每日行呢座山，想當年仲算環境自然，市區綠洲真係好難得。但呢幾年，一班新街坊無數次燒樹（消防都嚟過幾次救火）、斬樹、填水泥、霸地，座山已經被破壞到體無完膚。好多山林都變咗石屎地。請問有冇咩辦法或者民間團體可以幫手保護環境，阻止啲人破壞、霸地？」

對於主教山的僭建，有其他市民也認同情況誇張，有人表示：「呢度真係好奇怪，我去嗰陣啱啱主教山變做景點，神奇在明明水務署接管做景點，但係完全無意思整頓下面沿路啲僭建，乒乓波枱都有4張。」

▼2022年 民眾於主教山自行搭建的康體設施▼



僭建問題數年前已遭媒體報道

有網民建議向申訴專員投訴，指責地政總署等部門不作為，發帖者稱會嘗試。另也有人建議再向節目TVB節目《東張西望》舉報，但「不如等佢差唔多起好7、8成先報東張，等佢曬錢起左7、8成之後又要拆返去」。

▼深水埗主教山配水庫羅馬式建築▼



翻查資料，深水埗主教山被人僭建神壇問題，至少於2021年已有媒體報道。2022年，當局擬清拆街坊自行興建的康體設施及神壇，但使用者收集逾3,300個聯署反對，且至「清場」限期有街坊聚集阻攔。雖然當時的深水埗民政專員表示，移除非法建築物的行動仍會持續，但根據目前情況顯示，僭建問題並未獲得解決。