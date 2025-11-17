今日新聞8分鐘｜主教山遭霸官地起屋｜內地陌生人攔婚車討利市

九龍塘豪宅字畫不翼而飛 書畫收藏家梁義報警求助 終自行尋回

九龍塘發生「失而復得」誤會事件。周日（16日）晚上11時許，警方接獲一名84歲姓梁男戶主報案，指其位於慕禮道6號住宅內疑遇竊賊，其單位內有兩幅書法字畫不翼而飛，懷疑被人偷走。

警員接報到場，進入單位調查。據悉，戶主隨後在另一地方尋回失蹤的字畫，事件終告一段落。警方將案件由「盜竊」改為「誤會」處理。

大埔推單車男捱貨車撞捲車底 昏迷送院搶救後不治

今（16日）午1時許，一名男子推單車路經大埔安邦路8號對開，被一輛貨車撞倒，他被捲入車底，動彈不得。警方及救護車接報到場，52歲姓魯男事主昏迷不醒，被送往那打素醫院搶救，惜於下午2時20分宣告不治。警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕20歲姓胡貨車男司機，據悉他持暫准駕駛執照（P牌）。

主教山遭霸官地起屋 僭建神壇繼續加建 市民：報咗地政無回音

深水埗主教山2020年因配水庫清拆，險毀百年歷史羅馬式建築，令當地聲名大噪。與此同時，該處官地被非法霸佔改建問題也引起關注，除有市民自行擺放乒乓波枱等設施，並有人私設巨型佛壇。早於數年前，已有媒體報道霸地問題，惟問題至今仍未解決。有市民周日（16日）在社交平台指出，山上正有人搭建有頂建築物，市民雖已向地政總署舉報，但至今未獲處理。至於已僭建的神壇也「不停加建，水泥鋪完一層又一層」，「都係報咗地政冇人理」。

內地結婚 陌生人「攔婚車逼給利市」成風 網民：算不算搶劫？

路上遇到婚車討把喜糖圖個喜慶，這種情況在多地婚禮習俗中很常見。然而，一些不法分子利用這種習俗，攔道阻車、強討財物、不給不讓走，擾亂了社會秩序、觸碰了法律底線。

太古城食水黑點｜水務署證為瀝青 稱符食水標準 14幢樓洗貯水缸

太古城住戶指食水出現黑點，水務署今晚（16日）公布，化驗結果證實黑點為瀝青，稱對人體無害，所有水樣本水質均符合香港食水標準。

水務署表示，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔太古城總座數約兩成，已安排周一（17日）凌晨0時30分起，清洗受影響大廈的地下及天台食水貯水缸，相信食水黑點情況在清洗過後將大有改善。同時署方為避免同類事件再次發生，未來進行水管維修工程前後，都會再次檢查濾網的狀況。

消委會雙人被｜Cottex、POLOTEX稱百分百羊毛 實際僅一半及23%

天氣近日轉涼，不少消費者物色冬天保暖被。消委會測試市面20款冬季雙人被，當中有3款的實際填充物成分與其標示差異較大，不符歐盟法規的規定。其中羊毛被Cottex及POLOTEX標示成分100%羊毛，惟消委會分別只檢出50.5%及23.1%，評分僅3分及2.5分。POLOTEX代理商暫停入口該生產商產品，而Cottex代理商則提供報告，證明最內層是100%羊毛，認為是以纖維製造的防漏毛層影響測試結果。另外，Collection de Chambre人造纖維被標示有40%大豆蛋白纖維，但最終只檢出24.6%。

20款樣本中，最低分除了2.5分的POLOTEX，還有Cherry全絲棉被，消委會指阻燃能力有待改善。

日媒：外務省官員抵達北京 周二就高市早苗涉台言論協商

日媒引述日本政府消息人士透露，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日訪問中國，抵達北京，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。預計周二開始會面。

民主剛果鈷礦場大橋突然坍塌 至少32名礦工罹難｜有片

美媒11月16日（周日）引述當地官員報道，剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC）東南部一座礦區的橋樑15日因過度擠擁而倒塌，造成至少32人死亡。