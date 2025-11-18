3月大男嬰交人託管下亡　夫婦認爆粗打罵兼風筒狂吹　囚7年及38月

夫婦為友人照顧2個半月大男嬰時，只用心照顧兩人親生的9個月大兒子，對別人的兒子卻多番虐待，包括餵奶時只把奶樽垂直插入男嬰口，又常把男嬰放在一邊不作理會，男嬰嘔奶及哭泣會遭他們打罵，男戶主更曾把男嬰拋高再接下，又有掌摑及用粗口罵男嬰，有次男嬰疑嗆到，男戶主用棉花棒插男嬰口鼻，又用風筒吹男嬰近6分鐘，至男嬰多處出水泡。男嬰約3個月大時，因吸入嘔吐物引發肺炎死亡。男戶主認誤殺及虐兒囚7年，其妻則認虐兒囚3年2月。



庭上播男嬰受虐片兩被告無慟於中

男被告葉俊賢（38歲，貨櫃碼頭通訊員）及女被告林珈希（27歲，家庭主婦），葉承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪；林則承認1項殘酷對待兒童罪。案發於2022年8月。控方在庭上播放逾40段共長達40分鐘影片，X的大哭聲傳遍法庭，被告看影片時表現冷靜。

男浩葉俊醫承認誤殺及虐兒，被判囚７年。

女被告林珈希承認虐兒罪，被判囚38個月。

受害男嬰送到兩被告手上時僅2個半月大。

X母把兒子交兩名被告後沒再探望

案情指，被告夫婦與9個月大兒子居於在大角咀一單位，當時女被告正懷孕。遇害男嬰X當時僅2.5個月大，X母與女被告是朋友，她在2022年7月把X交托女被告照顧，並承諾每周支付1000元奶粉和尿片錢。X交給女被告時，X身上並無傷勢，X母把兒子交托兩被告後，便沒再探望過X。

被告家CCTV拍下二人虐待過程

兩被告家中睡房和客廳均安裝了閉路電視，並拍下了X在他們單位內的生活情況，兩被告在8月4至13日虐待X的情況亦記錄下來。

男被告曾把X拋高再接住

片段所見，兩被告經常因X不飲奶而罵他，完全無關懷過X，他們只在意自己的親生兒子。片段顯示，男被告曾用毛巾塞入X的口中長達15秒，又用毛氈蓋住X的臉達45秒，又曾拋高再接住X，又曾大力掌摑X的臉。並曾11次用風筒熱風吹X，女被告對其行為視若無睹。

餵奶只把奶樽插入X口

女被告在餵X飲奶時，她沒有把他抱起，或把X放在她的腳上，只把奶樽垂直插在X的口便走開，有時將奶樽挨枕頭旁邊，X哭個不停；她曾多次用枕頭打X的頭，和用手打X。

X喝奶哭泣遭男被告爆粗罵玩嘢

在8月12日晚上，X喝奶時再哭，女被告在10時許檢查X時，發現他嘴邊有奶，疑似濁親，夫婦遂清潔搖籃和為X抹嘴。男被告爆粗罵X「玩嘢」，因此要X挨餓，又喝令X收聲，但X仍不停地哭。

男被告用棉花棒撩X口鼻

男被告之後用棉花棒撩X的鼻子，並插入X的口令他咳和哭得更大聲。男被告向女被告表示，他要幫X催吐，接着用手指插入X的口裏，並大力拍打X的肚。將近11時，女被告稱她在手機見到安非他命戒斷綜合症的症狀包括嘔吐和腹脹，男被告於是用毛巾捲住X的身體放在閉路電視拍不到的床尾位置，爆粗說他要幫X排汗。

用熱風筒吹X近6分鐘

男被告其後11度間斷地用風筒吹X，歷時數秒至近6分鐘，X過程中不停大哭，女被告數次目睹但沒作為。男被告用熱風吹X時，說「係咪好熱？你可以搵你老豆」、「出身汗好啊」。

向X母投訴X日日發瘋

他在11時24分曾收到X母來電，他問X母X是否有毒品戒斷症，又投訴X嘔吐和日日發瘋，並說如果X母不親自照顧X，他會狠狠教訓X。

凌晨發現X沒有知覺

及至凌晨1時45分，女被告發現X沒有知覺，男被告為X施行心肺復蘇及報警，惟X沒反應。救護員到場時，X已沒有呼吸脈搏，面容發黑，X送院後於凌晨3時許證實死亡。

X因誤吸嘔吐物引發肺炎死亡

醫療報告顯示，X的臉和手腳多處有水泡，相信由風筒熱風造成；其面頰的瘀傷則由襲擊所致。法醫判斷，X的直接死因為誤吸嘔吐物（Aspiration of Vomitus），而吸入含有奶水的嘔吐物可引發肺部的發炎反應。

專家指垂直把奶樽插嬰兒口易嗆到

兒科專家指，垂直放奶樽入嬰兒口有機會令嬰兒嗆到，奶甚至會流入呼吸道。另外，男被告用棉花棒催嘔，X長時間哭泣及維持躺臥姿勢，均大大提高嘔吐物誤吸入肺部的風險。

男被告指X父母不懂湊仔自薦做契爺

夫婦被警方被謀殺罪拘捕，兩人都表示不知為何X會死。男被告在錄影會面稱，他與X父母很熟，因為X父母不懂湊仔，他自薦做X的契爺，教X父母如何湊仔。又稱他和女被告只會在X哭和發脾氣時餵奶，他們相信X有毒品戒斷症，因為X父有吸毒，惟這只是他們的想法，並沒有醫學根據。他又指開風筒只是想吹乾濕了的搖籃，沒留意有無吹到X。

男被告稱用風筒吹走X體內毒品

女被告則稱，X在8月12日當晚沒異樣，直到10時半嘔奶，男被告用風筒吹X，聲稱可以清走X體內的毒品。她凌晨聽不到X的聲音，查看下發現X沒有呼吸，鼻孔冒泡泡。她又稱X幾乎隔日便會嘔奶及痰，她沒有X的出生證明，所以沒帶X看醫生，她自行上網查到毒品戒斷症的資料。

案件編號：HCCC307/2025