香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽生死戰 四大商場高清直播齊撐港隊
撰文：陳智深
香港對新加坡的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，是香港足球代表隊第三次在啟德主場館作賽，新場館效應下一票難求，多個商場乘勢推出睇波活動，高清直播香港對新加坡賽事。
2027亞洲盃外圍賽港隊出線關鍵戰，於11月18日晚上8時正在啟德主場館上演，門票於公開發售不足80分鐘即被搶購一空，不少球迷無緣進入啟德主場力撐港隊。信和集團宣布旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場等四個商場，明晚將同步直播賽事，希望將現場化身香港第二主場。
直播香港對新加坡四大商場地址：
奧海城
九龍大角咀海輝道11號
屯門市廣場
屯順街1號
荃新天地
荃灣楊屋道1號
朗壹廣場
元朗康業街 8 號
