香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽生死戰　四大商場高清直播齊撐港隊

香港對新加坡的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，是香港足球代表隊第三次在啟德主場館作賽，新場館效應下一票難求，多個商場乘勢推出睇波活動，高清直播香港對新加坡賽事。

2027亞洲盃外圍賽港隊出線關鍵戰，於11月18日晚上8時正在啟德主場館上演，門票於公開發售不足80分鐘即被搶購一空，不少球迷無緣進入啟德主場力撐港隊。信和集團宣布旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場等四個商場，明晚將同步直播賽事，希望將現場化身香港第二主場。

亞洲盃外圍賽，香港上仗賽和孟加拉，今仗與新加坡碰頭一仗是「勝者全取」局面。（資料圖片/袁志浩攝）

直播香港對新加坡四大商場地址：

奧海城
九龍大角咀海輝道11號

屯門市廣場
屯順街1號

荃新天地
荃灣楊屋道1號

朗壹廣場
元朗康業街 8 號

