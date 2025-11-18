基孔肯雅熱｜旺角西洋菜南街26歲獨居男子確診　獨遊印度期間發燒

衞生署衞生防護中心今晚（18日）公布，新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名26歲獨居男子，居於旺角西洋菜南街。病人11月5日至15日獨自前往印度，11月8日及9日先後出現發燒及關節痛，昨日（17日）到廣華醫院急症室求醫，目前情況穩定。



至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案位於筲箕灣東熹苑，中心已評估逾4,900名在較高風險地區工作或居住的市民，並為4名早前出現輕微病徵的市民抽血檢查，全部病毒檢測為陰性。



衞生防護中心11月18日錄得一宗輸入個案，涉及一名26歲女子，居於旺角西洋菜南街。（資料圖片）

26歲男病人列輸入個案 到訪印度期間出現發燒等病徵

衞生防護中心公布，截至今午5時，錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名26歲獨居男子，居於旺角西洋菜南街。初步調查顯示，他在11月5日至15日獨自前往印度，11月8日和9日先後出現關節痛和發燒，昨日（17日）出現皮疹，到廣華醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

由於病人在潛伏期曾到訪印度，中心認為他在海外受到感染，屬輸入個案，已將個案通報當地衞生當局。

衞生防護中心11月13日錄得一宗本地個案，涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑。（資料圖片）

11.13確診本地個案居筲箕灣東熹苑 中心已評估4900人

至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案，涉及68歲女子，居於筲箕灣東熹苑。衞生防護中心仍在進行病毒基因分析工作，若東熹苑一帶居民10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。

衞生防護中心人員和東區關愛隊，已向東熹苑一帶受影響地區約3,000個單位，派發預防基孔肯雅熱的資料單張及問卷，提醒居民留意相關病徵和注意家居的環境衞生。

截至今午5時，衞生防護中心透過設於筲箕灣興東商場2樓的醫護站、熱線電話、問卷及上門探訪，已評估逾4,900名在較高風險地區工作或居住的市民，過去3日未有發現新增出現病徵人士。中心已為4名早前出現輕微病徵的市民抽血檢查，全部病毒檢測為陰性。