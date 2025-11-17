基孔肯雅熱｜居青衣長康邨67歲婦確診　本月初北上深圳兩日

衞生署衞生防護中心今晚（17日）公布，新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名67歲婦人，她居於青衣長康邨。病人11月7日至8日北上深圳，回港後出現發燒、關節痛及皮疹，昨日（16日）入院治療，目前情況穩定，其兩名一同北上的家居接觸者暫無出現病徵，正接受醫學監察。



至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案位於筲箕灣東熹苑，中心已評估逾4,700名在較高風險地區工作或居住的市民，並為4名早前出現輕微病徵的市民抽血檢查，全部病毒檢測為陰性。



衞生防護中心11月17日錄得一宗輸入個案，涉及一名67歲女子，住所位於青衣長康邨。（資料圖片）

67歲女病人列輸入個案 兩名家人沒有出現病徵

衞生防護中心公布，截至今午5時，錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名67歲女子，居於青衣長康邨。初步調查顯示，她在11月7日至8日北上深圳，11月12日和15日先後出現關節痛和發燒，昨日（16日）出現皮疹，遂到北大嶼山醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

病人有兩名家居接觸者，與她一同到深圳市，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為她在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已將個案通報廣東省衞生當局。

女病人在11月7日至8日北上深圳。（資料圖片／黃浩謙攝）

廣東省基孔肯雅熱疫情呈持續回落趨勢

衞生防護中心指，本港今年累計錄得63宗基孔肯雅熱確診個案，4宗屬本地個案，其餘59宗全部屬輸入個案。根據廣東省疾病預防控制局的資訊，近期基孔肯雅熱疫情呈持續下降趨勢。

過去一周（11月9日至15日）廣東省新增48宗個案，較對上一周（11月2日至8日）的107宗進一步回落。上周個案主要分布在江門市和深圳市，分別錄14宗及12宗，全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。

衞生防護中心11月13日錄得一宗本地個案，涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑。（資料圖片）

11.13確診本地個案居筲箕灣東熹苑 中心已評估4700人

至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案，涉及68歲女子，居於筲箕灣東熹苑。衞生防護中心仍在進行病毒基因分析工作，若東熹苑一帶居民10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。

衞生防護中心人員和東區關愛隊，已向東熹苑一帶受影響地區約3,000個單位，派發預防基孔肯雅熱的資料單張及問卷，提醒居民留意相關病徵和注意家居的環境衞生。

截至今午5時，衞生防護中心透過設於筲箕灣興東商場2樓的醫護站、熱線電話、問卷及上門探訪，已評估逾4,700名在較高風險地區工作或居住的市民，過去一日未有發現新增出現病徵人士。中心已為4名早前出現輕微病徵的市民抽血檢查，全部病毒檢測為陰性。