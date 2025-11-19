古埃及文明大展20日開放　展木乃伊棺槨等250件文物　推盲盒精品

香港故宮文化博物館備受期待的重磅特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」周二（18日）正式揭幕，並將於周四（20日）起在展廳9開放公眾參觀，展覽為期9個半月，至明年8月31日為止。展覽由故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，設有多款限定優惠套票及博物館會員禮遇。



瑰寶包括圖坦卡門在埃及唯一巨型石像

「古埃及文明大展」匯集來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少更是首度於境外巡展。

展覽獲博物館戰略合作夥伴中國銀行（香港）全力支持，國泰及銀聯國際為主要贊助，開幕典禮周二於香港故宮文化博物館舉行，嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、埃及旅遊和文物部副部長Yomna El-Bahar、外交部駐港公署副特派員花有、西九文化區管理局董事局主席陳智思、埃及最高文物委員會秘書長Mohamed Ismail Khaled博士、香港故宮文化博物館董事局主席孔令成、埃及駐香港及澳門總領事Baher Sheweikhi等。

「古埃及文明大展」展品年代可追溯至大約公元前4000年，包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、8具動物木乃伊、7套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。博物館亦於展廳外的公共空間佇立3座大型石像——法老麥倫普塔邁步像、公主阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像，以及女神伊烏尼特坐像，藉以迎接訪客。

設4大主題單元 展示彩繪人形棺、貓木乃伊等

展覽設有4大主題單元，第一單元為「法老的國度」，介紹古埃及文明，聚焦法老和神祇、對來世信仰的追尋，以及日常生活。透過一座座法老雕像和石碑，折射出古埃及神聖王權的發展與內涵。彩繪木棺和其他墓葬品寄託了古埃及人另一個重要信仰——對永恆來世的渴求。與古埃及人衣、食、住、行各方面密切相關的日常用品，則展現了他們多姿多彩的生活面貌。

第二單元為「圖坦卡門的世界」，回顧少年法老圖坦卡門（約公元前1336至公元前1327年在位）身上的諸多謎團。圖坦卡門陵墓是極少數未遭嚴重盜擾的法老陵墓，出土了數千件稀世珍寶。

圖為第二單元重點展品：圖坦卡門巨像（被阿伊和哈倫海布挪用）。（香港故宮文化博物館圖片）

第三單元「薩卡拉的秘密」展示近40件最新出土的文物，薩卡拉是古埃及最古老都城孟菲斯的核心墓區，也是神廟林立的宗教聖地，還有古埃及規模最大的神聖動物墓地，數以百萬計的神聖動物木乃伊被埋葬於此。考古學家在薩卡拉取得多個重要成果，包括出土了大量彩繪人形棺。薩卡拉的發現被列入2019與2020年世界十大考古新發現之一。單元亦展出7件貓木乃伊，以及6件與常以貓首人身形象出現的守護神巴斯特相關的文物。

推超過140款主題精品 包括毛絨掛飾、手提袋

第四單元「古埃及與世界」探討古埃及與其他世界文明之間的文化交流與互鑒。單元的尾聲回眸埃及考古歷史，以及近年來中埃兩國在考古等領域上的豐碩合作成果。

展覽期間，博物館以古埃及文明燦爛輝煌的歷史為靈感，設計出品超過140款主題精品，包括盲盒、毛絨掛飾、手提袋、毛絨玩具、文具，以及與生活品牌Rituals聯乘推出的家居及身體護理產品。

成人門票190元 另設多款優惠套票

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票†為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。全館通行門票的成人門票為港幣230元，特惠門票†為港幣115元，訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。公眾可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、網上購票平台Cityline，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買門票。

為迎接展覽開幕，博物館也推出多款不同類型的優惠套票：

* 兩款高達八折優惠的大小同樂家庭套票，「二人同行」（一位成人及一位7至11歲小童）為港幣240元（原價港幣285元）；「三人同行」（兩位成人及一位7至11歲小童）為港幣380元（原價港幣475元）。

* 首推「盲盒+全館通行彈性成人門票」套票（港幣368元），套票包括全館通行彈性成人門票一張，以及博物館為展覽精心設計、極具收藏價值的的「古埃及主題盲盒」。盲盒共有六款設計，每款內含一個毛絨掛飾，其設計靈感源自法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及文明的象徵性標誌或人物。

設導賞團門票 成人最貴900元

參觀者亦可預約參加此特別展覽約45至60分鐘的公眾導賞團（由導賞員帶領），成人每位收費港幣340元，特惠人士†每位收費港幣170元；或60分鐘的公眾導賞團（由展覽策展人或埃及學家帶領），成人每位收費港幣900元，特惠人士†每位收費港幣450元，兩種導賞團的費用均包括一張「古埃及文明大展」特別展覽門票。名額有限，先到先得，額滿即止。

†特惠門票適用於7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助 受惠人。6歲或以下小童免費入場。