香港街馬2025｜11.23跑經將通車中九龍繞道　路線及交通安排一覽

｢嘉里香港街馬2025｣ 慈善跑周日（23日）開跑，今年香港街馬十周年，賽道為率先踏足尚未開通的大型運輸基建中九龍繞道（油麻地段）。運輸署今日（19日）提醒市民，為配合「香港街馬2025」，周日凌晨一時起，港島北、九龍東及將軍澳多處將分階段實施臨時特別交通及運輸安排。「香港街馬2025」路線及臨時交通安排一文看清。



今年香港街馬十周年，賽道為率先踏足尚未開通的大型運輸基建中九龍繞道（油麻地段）。（資料圖片／全城街馬提供）

今年香港街馬十周年，賽道為率先踏足尚未開通的大型運輸基建中九龍繞道（油麻地段）。（資料圖片／全城街馬提供）

香港街馬2025幾時封路？

運輸署指，因應賽事安排及進度，比賽沿途路段將會在11月23日凌晨一時起分階段實施臨時封路安排，直至約下午一時道路重開為止。駕駛人士請留意現場交通標誌，並考慮使用替代路線前往目的地。

香港街馬2025臨時封路影響什麼路段？

受臨時封路影響，運輸署預計港九及新界多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，包括：

．港島區：英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏愨道、金鐘道、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶

．九龍區：觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶

．新界區：將軍澳隧道（往九龍方向）



今年香港街馬十周年，賽道為率先踏足尚未開通的大型運輸基建中九龍繞道（油麻地段）。圖爲「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行。（「全城街馬」提供）

香港街馬2025有什麼巴士及小巴改道？

運輸署指，受臨時封路影響，56條巴士路線、包括九巴14條、城巴22條及隧巴20條及15條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

中九龍繞道。（「全城街馬」提供）

香港街馬2025｜中九龍繞道何時通車及幾長？

香港街馬2025全馬及半馬跑手將由銅鑼灣開始，跑至九龍灣和啟德，貫穿全程中九龍繞道（油麻地段）至油麻地。中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，預計12月21日通車。通車後，預計取道繞道來往九龍灣與油麻地僅需約5分鐘，將成為九龍市區交通的重要樞紐，緩解九龍的通行壓力。而今年的香港街馬，正是跑手搶先以雙腳感受這條嶄新主幹道的機會。

中九龍繞道。（「全城街馬」提供）

香港街馬2025全馬拉松路線為何？

從東區走廊（近東岸公園）起步，跑友可跑過中環灣仔繞道、龍和道，至耀星街折返，於東區走廊欣賞維港美景，再親身穿越東區海底隧道；由港島用雙腳跑到九龍，經過將軍澳跨灣大橋、將軍澳－藍田隧道、茶果嶺的創意環保項目、由城市泵房加建而成的綠化公園、及改善水質後的翠屏河；其後再跑上觀塘繞道，跑落觀塘海濱花園，遠眺對岸香港島繁榮海濱；跑經觀塘工業、商業區及至九龍灣和啟德，隨後進入中九龍繞道(油麻地段)，穿越土瓜灣和何文田，最後以中九龍繞道油麻地交匯處為終點，於全新大型運輸基建中感受馬拉松的樂趣。



全馬路線圖。（「全城街馬」提供）

香港街馬2025半馬拉松路線為何？

從東區走廊（近東岸公園）起步，穿越東區海底隧道，觀塘繞道、經九龍灣和啟德後，便開始享受進入全新大型運輸基建中九龍繞道(油麻地段)路段，與全馬一樣，於中九龍繞道油麻地交匯處作終點。跨海半馬拉松距離已經遊走香港九龍，以不同角度欣賞維港兩岸景色。



半馬路線圖。（「全城街馬」提供）

香港街馬2025十公里路線為何？

調景嶺將藍公路（近唐賢街）起步，跑上跨灣大橋，直入將軍澳－藍田隧道，穿越兩大基建，經過茶果嶺的創意環保項目，由城市泵房加建而成的綠化公園，改善水質後的翠屏河，跑上觀塘繞道，再落觀塘海濱花園作終點。

