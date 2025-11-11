地盤工涉姦女拳手　亮刀稱：我係大陸人　索帶綁女方雙手下施暴

地盤工到酒吧飲悶酒遇上女拳手前來猜枚，二人並交換了電話。地盤工之後以照顧貓為名約女拳手見面，並帶女拳手到其家時涉把對方強姦，地盤工被捕稱是性交易，他否認強姦罪，案件今(11日)在高等法院開審。控方開案時透露，被告先強吻事主咀及胸被推開，他一度跪地道歉，之後卻拿刀入房向女方稱：「我係大陸人，我咩都唔驚。」然後用索帶綁起女方雙手後把她強姦。



被告陳漢邦，46歲，地盤工人。控罪指他於2023年8月11日，在油麻地咸美頓街某單位，非禮、強姦和非法禁錮案發時32歲的女子。

被告陳漢邦否認強姦罪，他被捕時稱是性交易。(朱棨新攝)

X按老闆指示找被告猜枚

控方開案陳詞指，X案時在一酒吧任兼職拳手。她於2022年9月底按老闆指示，與獨自飲酒的被告猜枚，兩人並交換聯絡方法。被告之後約X外出，遭X拒絕。2023年8月7日，被告再向X發訊息，要求X替他照顧兩隻貓，並指會支付酬勞，X最終同意見面。

強吻X後送錶賠償但要簽證明

X於同月11日早上約11時許到油麻地，並跟被告到其住所，惟被告稱要上廁所和洗澡，叫X在房間等。惟他入房後便把她推在床上，又捉著她雙手吻她的咀，繼而掀起X衣服吻她的胸。X即推被告和咬他膊頭，並叫了數次「救命」。被告終放手並跪地道歉，稱是一時衝動，並取出一隻他指價值8萬元的手錶，給予X作賠償，但要X寫下不追究的證明書。X為了盡快離開，在不情願下寫下證明書。

折返房間拿刀自稱大陸人後施暴

被告其後離開房片刻後帶同一生果刀入房，並對X說：「我唔係香港人，我係大陸人，我咩都唔驚。」並用索帶綁起X雙手，又脫去兩人的衣服，然後戴上安全套把X強姦。

完事後帶X沖水拿走女方30元

被告完事後帶X沖水和幫她穿上褲子，又要X透露手機密碼，並刪去兩人的訊息紀錄，又取去X銀包內的30元。

最終付款300元並讓X拍其身份證

被告之後替X鬆綁，X因擔心被告會情緒激動，和被告聊天至下午約3時才稱要返家，被告著X不要報警，並給予300元。他又承諾會賠償，並提供身份證讓X拍攝。

被捕稱是性交易

X離開大廈後，拍下手上的傷勢，把照片傳給老闆，然後報警。警員當晚到被告住所但無人應門，破門而入後只見兩隻貓。被告稍後返家時被捕，他警誡下稱：「我有同佢上床，呢次只係性交易，我無強姦佢。」

指告知手錶是假貨後反目

被告在錄影會面指，兩人性交後，被告支付500元，X要求2000元，若被告未能支付便會報警稱被強姦。被告便把一隻勞力士手錶給X，但要她寫下自願性交的字條。惟X準備離開時，被告告知她該手錶是假貨，X因而撕毀字條。被告要求數天時間籌餘下的1500元，X則拍下被告的身份證並離開。被告其後致電X稱可在兩、三天內付款，惟X最終表示：「我而家去報警。」

案件編號：HCCC169/2024