流感｜許樹昌：夏季與冬季高峰期或重疊 病毒變異疫苗仍能防重症
撰文：董素琛
出版：更新：
近日H3N2流感出現變種，中大呼吸學系講座教授許樹昌表示，疫苗的抵抗感染能力雖會降低，但仍可預防重症。他引述英國數據指，兩歲至十七歲的保護率達七成至七成半，成年人的保護率亦有三至四成。他續指，夏季流感高峰在10月中至尾到頂峰，需約6至8星期回落，而冬季流感通常在1至3月爆發，故夏季及冬季流感有機會重疊。
許樹昌在無綫電視節目《講清講楚》表示，未來數日氣溫將會下降，流感病毒會較活躍。加上天冷的時候，市民傾向留在室內，室內的空氣不流通，或會令爆發的可能增加。他又指，夏季流感高峰在10月中至尾到頂，需約6至8星期回落，而冬季流感通常在1至3月爆發，故夏季及冬季流感有機會重疊。
近日有數據指，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，傳播性更高。被問及疫苗保護作用，他指疫苗的抵抗感染能力雖因病毒變異而降低，但仍可預防重症，他引述英國數據指，兩歲至十七歲的保護率達七成至七成半，成年人的保護率亦有三至四成。
