太古城食水黑點｜疑塞壞熱水爐　有住戶煲水洗澡　年邁母親急搬走

太古城第四期及第五期共14座大廈有不少住戶上周六（15日）起突然發現食水有黑色顆粒，水務署其後證實黑色顆粒為瀝青，對人體無害，樣本水質符合本港食水標準。署方陸續清洗受影響大廈的地下及天台食水儲水缸，又設服務站，讓居民登記上門服務。



可是到周三（19日)依然有黑點，很多居民的熱水爐亦疑被黑點阻塞，導致水流很慢，甚至直接壞掉。太古城安盛台興安閣住戶歐陽先生家中有兩個廁所，現時其中一個熱水爐完全未能出熱水，另一個則只有緩慢水流。天寒地凍下，他唯有靠煲熱水洗澡。他的年邁母親本來因手術後需要人照顧而暫住在他家，見此情況亦立即搬走。



歐陽先生指，太古城有很多居民也有類似問題，當中不乏長者，寒冷天氣下沒有熱水十分可憐。他促請水務署盡快解釋熱水爐出問題的原因，以及改善對居民的協助。



水務署在其中一座受影響大廈唐宮閣附近設服務站，供居民查詢。（資料圖片/楊凱力攝）

歐陽先生家中有兩個廁所，現時其中一個完全沒有熱水，另一個則只有緩慢水流。（歐陽先生提供）

歐陽先生指，太古城有很多居民都出現熱水爐壞掉問題，向水務署人員登記要求協助。（歐陽先生提供）

一個熱水爐因打不開而無法清洗濾隔

水務署於太古城其中一座受影響大廈唐宮閣附近設服務站，讓居民登記上門服務。歐陽先生登記完之後，有水務署職員上門替他清洗水錶，但卻沒有處理他的熱水爐問題。

他其後再登記一次，才又有職員上門清洗熱水爐濾網，豈料職員表示只能清洗他其中一個廁所的熱水爐濾網，另一個則因拆不開熱水爐濾隔而未能清洗。職員折騰一番後便離去，沒有交代任何後續安排。

水務署職員上門後卻稱拆不開熱水爐濾隔而未能清洗該熱水爐。（歐陽先生提供）

太古城有居民本周初在網上展示食水濾網及濾芯收集到大量黑點。（網上群組相片）

太古城有居民本周初在網上展示食水濾網及過濾棒收集到大量黑點。（網上群組相片）

太古城有居民本周初在網上展示食水濾網及過濾棒收集到大量黑點。（網上群組相片）

熱水爐清洗後水流變得更慢 疑有殘留黑點堵塞

獲清洗的熱水爐的情況亦沒有變好，清洗完後，水流反而變得更慢。歐陽先生估計是有殘留黑點堵塞，導致水流緩慢。天寒地凍下，他唯有靠煲熱水洗澡。他的年邁母親本來因手術後需要人照顧而暫住在他家，見此情況亦立即搬走。

他現時打算再登記一次，讓水務署職員上門處理問題。他指，太古城有很多居民也有類似問題，當中不乏長者，寒冷天氣下沒有熱水十分可憐。他促請水務署盡快解釋熱水爐出問題的原因，以及改善對居民的協助。

太古城順安閣本周初有單位食水出現大量黑點。（太古城居民提供相片）

有康怡居民本周初展示濾芯完全變黑。（網上群組圖片）

水務署水車11月17日繼續進駐太古城。（資料圖片/洪戩昊攝）