太古城食水黑點｜田北辰：促政府速換全港700公里舊水管防甩瀝青

太古城第四期及第五期共14座大廈，有不少住戶上周六（15日）起發現食水有黑色顆粒。水務署其後證實為水管塗層的瀝青，對人體無害。實政圓桌召集人、立法會議員田北辰周一（17日）表示，全港約700公里舊水管為預防生銹而瀝青塗層，長遠都有瀝青脫落風險，強烈要求政府盡快更換為不鏽鋼水管。



太古城有居民在網上展示食水濾網及過濾棒收集到大量黑點。（網上群組相片）

稱政府以財赤為由 擬花10年更換

田北辰於社交平台指出，對於這類舊水管，政府稱因為財赤要審慎運用資源，擬花10年時間按部就班推進更換工程，瀝青甩落並非更換水管的考慮因素。

田北辰表示，無法接受政府此說法，強烈要求盡快更換不鏽鋼水管，以每年換140公里計算，5年就可全面完成，一勞永逸。他指出，雖然專家話含瀝青食水無安全問題，「但我好相信無人會想使用啲有黑色沉澱物嘅食水，咁講真係好離地！」

太古城有居民在網上展示食水濾網及過濾棒收集到大量黑點。（網上群組相片）

太古城事年涉3過濾網 其中一個已破損

田北辰指出，根據向知情人士了解，太古城受影響的14棟大廈涉及3個過濾網，其中一個已破損。雖然當局稱已經更換，新的食水不再有問題，但已經過濾網的食水仍有機會出現瀝青。他表示，在完成清洗地下水缸、天台水缸後，每戶入屋水管也要清洗。他建議根據以往做法，在每棟大廈樓下設登記站，讓居民盡快登記，並要求相關部門於一至兩日內盡快安排清洗服務。

水務署11月17日表示，繼續密切跟進太古城的食水情況，並陸續完成水錶及水缸清洗工作。署方亦派員上門進行家訪，檢查沖洗水錶後的實際水質情況。（滴惜仔Facebook圖片）

水務署11月17日表示，繼續密切跟進太古城的食水情況，並陸續完成水錶及水缸清洗工作。署方亦派員上門進行家訪，檢查沖洗水錶後的實際水質情況。（滴惜仔Facebook圖片）

水務署：即將完成清洗所有水缸 繼續清洗住戶水錶

水務署方面表示，已於上周六立刻修復破損的濾網，但仍需沖洗大廈的食水缸，以有效去除被揚起的沉積物。署方已於周一清晨完成清洗14座受影響大廈的地下食水貯水缸，以及當中6座的天台食水貯水缸。署方表示，已安排於周二（18日）早上繁忙用水時間後，清洗餘下8座的天台食水缸，以減少對住戶帶來的不便，預計會於早上完成。

另外，水務署繼續聯同物業管理處協助居民沖洗水錶及熱水爐入水位。周一再派出約150名人員及技工到場，至傍晚6時已完成沖洗超過300戶的水錶，以及約120戶的電熱水爐入水位，並將繼續按住戶需要派員安排清洗工作。署方又稱，在陸續完成清洗大廈水缸以及沖洗水錶後，食水出現黑點的情況將會明顯改善。