太古城食水黑點｜有居民稱濾水器整支變黑 情況未改善須落樓取水
撰文：洪戩昊
出版：更新：
太古城第四期及第五期共14座大廈，有不少住戶周六（15日）起突然發現食水有黑色顆粒，水務署昨晚證實為瀝青，對人體無害，樣本水質符合本港食水標準。署方昨晚起已陸續清洗受影響大廈的地下及天台食水儲水缸，相信清洗過後黑點情況將大有改善。
受影響大廈隋宮閣住户林先生指，昨日和今日的濾水器一樣也整支變黑，情況未見好轉。他打算到樓下的水車取水，但由於太麻煩，只會領取飲用或洗菜的份量，其他用途則會使用單位的自來水。
今日的太古城街頭依舊隨處可見水車及流動取水設施，水務署在其中一座受影響大廈「唐宮閣」附近設服務站，供居民查詢，亦有清洗多條水管。
有居民表示情況未改善 濾水器依舊整支變黑
其中一座受影響大廈隋宮閣的住户林先生指，昨日和今日的濾水器一樣也整支變黑，情況未見好轉，更稱有鄰居的熱水爐更被水裏的雜質弄壞。
他昨日認為情況「都ok」，所以照常飲用瀝青水。但其後看到報導後，感到不放心，「啲水有雜質，你敢唔敢飲吖？」他今日打算到樓下的水車取水。由於太麻煩，他只會取飲用或洗菜的份量，作其餘用途時則會用回自來。
住户稱未受影響
同一座大廈另一名住戶方先生則表示家中食水由始至終未見黑點。他說：「漱口嘅時候用白色杯，一點黑點都冇。」他現時照常飲用自來水，表示不擔心：「相信唔係家家戶戶都有，可能我今次好彩啦。」
太古城食水黑點｜水務署證為瀝青 稱符食水標準 14幢樓洗貯水缸太古城食水黑點｜江玉歡︰水務工程前應通知住戶 梁熙促快換水管太古城食水現黑點｜水務署料為瀝青正化驗 屋苑入水口濾網有破損太古城食水黑點｜有居民昨晚洗澡沒熱水兼水流弱：以為熱水爐壞咗太古城食水現黑點 居民憂成「皇后山邨翻版」 水務署派出水車