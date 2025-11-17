太古城食水黑點｜有居民稱濾水器整支變黑　情況未改善須落樓取水

太古城第四期及第五期共14座大廈，有不少住戶周六（15日）起突然發現食水有黑色顆粒，水務署昨晚證實為瀝青，對人體無害，樣本水質符合本港食水標準。署方昨晚起已陸續清洗受影響大廈的地下及天台食水儲水缸，相信清洗過後黑點情況將大有改善。



受影響大廈隋宮閣住户林先生指，昨日和今日的濾水器一樣也整支變黑，情況未見好轉。他打算到樓下的水車取水，但由於太麻煩，只會領取飲用或洗菜的份量，其他用途則會使用單位的自來水。



水務署水車今日繼續進駐太古城。（洪戩昊攝）

水務署清洗多條水管，太古城地面有水湧出。（洪戩昊攝）

水務署在其中一座受影響大廈唐宮閣附近設服務站，供居民查詢。（楊凱力攝）

太古城內有多輛水車及流動取水設施。（洪戩昊攝）

今日的太古城街頭依舊隨處可見水車及流動取水設施，水務署在其中一座受影響大廈「唐宮閣」附近設服務站，供居民查詢，亦有清洗多條水管。

水務署水車今日繼續進駐太古城。（洪戩昊攝）

隋宮閣住户林先生指，昨日和今日的濾水器一樣也整支變黑，情況未見好轉。（洪戩昊攝）

金殿臺住戶卓先生同樣發現食水有大量黑點。（太古城居民提供相片）

有居民表示情況未改善 濾水器依舊整支變黑

其中一座受影響大廈隋宮閣的住户林先生指，昨日和今日的濾水器一樣也整支變黑，情況未見好轉，更稱有鄰居的熱水爐更被水裏的雜質弄壞。

他昨日認為情況「都ok」，所以照常飲用瀝青水。但其後看到報導後，感到不放心，「啲水有雜質，你敢唔敢飲吖？」他今日打算到樓下的水車取水。由於太麻煩，他只會取飲用或洗菜的份量，作其餘用途時則會用回自來。

「隋宮閣」另一名住户方先生表示家中的水由始至終也不受影響。（洪戩昊攝）

住户稱未受影響

同一座大廈另一名住戶方先生則表示家中食水由始至終未見黑點。他說：「漱口嘅時候用白色杯，一點黑點都冇。」他現時照常飲用自來水，表示不擔心：「相信唔係家家戶戶都有，可能我今次好彩啦。」