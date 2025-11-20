醫管局推必修「選舉教育課程」　稱助員工了解及投票履行公民責任

醫管局推出「公民教育培訓—選舉教育課程」，全體員工須於今月30日前完成必修網上課程，完成後可參加抽獎以贏取咖啡券。課程稱是為了協助醫管局員工掌握立法會選舉資訊，了解廉潔選舉規定，「並在選舉日以投票履行公民責任」。



醫管局本周於網上系統新增「公民教育培訓—選舉教育課程」，並發信給全體員工，指局方一向重視公民教育，現推出課程協助同事更易掌握立法會選舉資訊，並了解更多廉潔選舉規定。課程預計需時15分鐘，全體同事須於今月30日前完成必修課程。局方將舉辦兩次抽獎，完成課程的員工有機會贏取咖啡券。

課程分為兩部分，首部分為教材，稱課程「協助同事掌握立法會選舉資訊，了解及遵守廉潔選舉的相關規定，並在選舉日以投票履行公民責任」。教材內容包括認識立法會90席的組成、10個地方選區的劃分、醫管局員工或可以於功能界別中投票、如何維護廉潔選舉等。

完成課程後，員工需要回答10條選擇題，可以無限次重做，直至最少答對9條方作完成。選擇題問及立法會職能、議席分佈、候選人應如何在醫院範圍內展開競選活動、應向哪個機關舉報涉嫌違反選舉舞弊行為等。

