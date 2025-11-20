彩虹邨謀殺案｜六旬漢稱不滿友人在其家吸毒亮刀釀命案　誤殺罪成

六旬漢涉在其彩虹邨單位用牛肉刀捅死任地盤工人的朋友，地盤工曾向六旬漢借款約2萬，當天上門還約9千，期間二人有爭執。六旬漢否認謀殺，他自辯時指事主清還部份款項後，在其家的廚房吸冰毒，當時他的兒子亦在家，他怕地盤工的行為影響其子，便到廚房斥責他，並打算取牛肉刀威嚇，惟地盤工突然站起並中刀，指事件純屬意外。陪審團今（20日）在高等法院退庭商議，一致裁定被告謀殺罪不成立，但誤殺罪成。法官把案件押後至明天，進行求情和判刑。



非法危險行為為基礎的誤殺罪成

被告趙忠原，63歲。他被控於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺許文達（40歲）。4女3男組成的陪審團，經約兩個多小時退庭商議，一致裁定被告謀殺罪不成立，並以非法危險行為的基礎，一致裁定他誤殺罪成。

被告趙忠原被裁定謀殺罪不成立，但誤殺成。(資料圖片)

案發地點在彩虹邨紅萼樓的單位。(資料圖片)

警員有到案發單位調查。(資料圖片)

許胸部中刀傷及血管

控方案情指，任地盤工的許文達和被告是朋友，許拖欠被告錢，兩人因此爭執，期間被告涉捅死了許。許的右胸部中刀，為其致命的傷勢。法醫指，許的死因右胸的刀傷，傷及主要血管。

被告指許被鐵板擊中受傷

案發日下午5時許，被告致電999報案中心，聲稱有人發生意外，胸口被鐵板擊中受傷。警員和救護員因此到達涉案單位，許已失去知覺。被告向到場警員稱，許到其住所維修水電時被鐵片𠝹傷。同時，他向救護員稱不知發生何事。

指許作批盪工程時被刀鎅傷

許被送往醫院途中，被告在救護車對警員說，許是其朋友，到其單位為他維修電力系統，及進行批盪工程。許在廚房進行批盪工程時，胸口遭工程用的刀鎅傷。許送院後，於傍晚6時許不治。

許死後被告才透露有金錢糾紛

被告得知許去世後，改稱因許欠他2萬元，兩人發生口角，他曾用刀捅許。

控方於審訊時播放被告被捕後的錄影會面。他透露原本為地盤散工，因頸部受傷未再工作，領取傷殘津貼維生。此外，他、妻子及11歲兒子居於涉案單位。被告又指，許是朋友並多番借錢，被告合共借出1.95萬元。

指許拿取其吸毒工具吸毒

於案發日下午近5時，許到被告的單位還錢，當時被告的兒子亦在單位。被告指，他和許都有吸食冰毒，許當時拿取被告的吸毒工具吸毒。其後，許償還9000元，表示之後再還餘款。被告感不滿，指許早前時表明會還1.2萬元，許回應：「唔喺唔還，無錢呀嘛。」

拿刀威嚇時許衝過來

被告稱為威嚇許，便拿出牛肉刀，本來坐著的許見狀便起身衝向被告，該牛肉刀插中許的右邊膊頭近鎖骨位置。許中刀後稱：「唔好走」，又叫被告召喚救護車。被告形容自己「驚到不得了」。他一邊致電報警，一邊按住許的傷口。

救護員和警員先後到達，被告和警員一同乘搭救護車，送許到醫院。其後，他得知許去世，腦海一片空白，不明白「點解揩到就會瓜。」

一年後指許只款一半錢而捅許

事隔一年多後，被告在2023年10月再和警員會面，並稱許只還他一半欠款，他感到憤怒而取刀捅死許。

自辯稱其子在家許卻拿工具吸毒

被告庭上自辯時指，許上門償還部份欠款，兩人未有再討論此事。惟許當時在其單位的廚房吸食冰毒，被告的兒子見到有煙。被告遂到廚房斥責許，許雖然聲稱會離開，但又伸手想拿被告的吸毒器具。被告遂拿起牛肉刀，原本打算阻嚇許再吸毒。他取刀後，向後縮手，坐著的許卻突然站起來，因此中刀。被告強調，從無意取刀捅許，認為事件屬意外。

案件編號：HCCC2/2024