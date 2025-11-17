彩虹邨謀殺案｜被告稱原想拿刀威嚇 卻插中了事主 認為屬意外
六旬漢涉在彩虹邨住所殺死債仔案，今（17日）在高等法院續審，被告自辯作供時指，事主當日上門還他部份欠款後，之後拿了他單位內的吸毒工具，並到廚吸「冰」毒。他怕事主行為影響其子，因此到廚房斥責他，並打算拿牛肉刀威嚇，以令他盡快離開，怎料事主突然站起，因而中刀。他否認控方指他在憤怒下捅人，認為事件純屬意外。
被告趙忠原，63歲。他被控於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺許文達（40歲）。
原想嚇許及想他盡快離開
被告今自辯時，許涉案上門償還部份欠款，兩人之後未有再討論此事。惟許當時在其單位的廚房吸食冰毒，被告的兒子見到有煙。被告遂到廚房斥責許，許雖然聲稱會離開，但又伸手想拿被告的吸毒器具。被告稱他因此才拿起牛肉刀，原本打算嚇許，以阻止他吸食冰毒，及想他盡快離開。他取刀後，向後縮手，坐著的許卻突然站起來，因此中刀。
指許被鐵片擊中是說謊
控方指，被告報警時聲稱有人被鐵片擊中受傷，又向到場警員稱許到其住所維修水電時被鐵片𠝹傷，向救護員則指不知發生何事，被告承認那時有說謊，但被告否認不誠實，指當時未有想到許最終會死，認為他之後會講述事發經過。
認為事件屬意外
被告在盤問時指，許吸毒影響到他的兒子，「點都嬲啲」，但否認控方指是在憤怒下用刀捅許。被告強調，從無意取刀捅許，認為事件屬意外。
案件編號：HCCC2/2024
