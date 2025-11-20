洪水橋底伏屍案　男子涉駕兇車清洗血跡　被控意圖妨礙司法罪提堂

洪水橋亦園路今年8月有男子伏屍橋底，多人早前被控串謀謀殺等罪。1名涉協助駕走兇車清洗血跡的男司機日前落網，被控1項意圖妨礙司法公正罪，他今（20日）被押解到粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，他申請保釋被拒，還押至明年2月12日再訊，待警方進一步調查。



被告陳浩進（44歲，司機），被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，指他於2025年8月25日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，即協助男子張傳威處理他一輛與一宗謀殺案有關的車輛，阻礙及防礙警方的調查及因為該調查而有可能引起的訴訟。

洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝）

洪水橋男子伏屍橋底，機動部隊到場搜證。（蔡正邦攝）

其他涉案被告：楊友填、黃志賢及張傳威，早前被控1項串謀謀殺罪，指他們於2025年8月25日，在香港與葉俊霆及其他不知名人士，串謀謀殺男子曾彭山。

案件編號：FLCC 2618/2025