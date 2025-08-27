亦園路謀殺｜2男女被暫控協助罪犯罪　案件本周四提堂　5人仍扣查

洪水橋亦園路一名51歲姓曾男子，周一（25日）被發現頭傷伏屍橋底。警方經調查懷疑命案涉及私煙利益糾紛，拘捕13名男女。



其中一名62歲男子及一名62歲女子已被暫控合共一項「協助罪犯」罪，案件將於本周四（28日）上午在粉嶺裁判法院提堂。另外6名被捕人將獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到；5名被捕人仍然被扣留調查。



洪水橋亦園路謀殺案，警方至今拘捕13人，部分涉案者仍在逃。（警方圖片/資料圖片）

據了解，曾男除任職地盤工人，據悉亦為兩名私煙賣家運送私煙約6個月，本案其中一名被捕人擁有一批私煙，另一名被捕人和一名在逃疑犯，亦協助分銷私煙。

消息指，曾男因未收到運送私煙的酬勞，偷去該名私煙擁有人共值約400萬元的私煙。該兩名協助分銷私煙的涉案者得悉後，指派另一疑犯，策劃安排10人伏擊。案中其他被捕人，則涉嫌負責安排車輛輔助犯案，以及安排禁錮死者的地點。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几本周二（26日）交代案情時表示，死者於周一凌晨約1時，乘一輛七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截，死者下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，其間兩男持刀指嚇死者，一人更用刀從後襲擊死者頭部，當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，他其後被棄屍於亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。鄧翊几又稱，死者被帶走前，其一名男親友亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。據知兇徒曾用該名男親友的手機，聯絡死者詢問其行蹤，伺機行兇。

除被捕13名涉案男女外，警方亦在案發現場附近及土瓜灣，共起回3部涉案車輛。調查顯示，部分兇徒相信潛逃海外。警方會繼續追捕在逃者，並呼籲任何人如目睹事件發生或如有資料提供，可致電3661 3362或24小時熱線5635 0091，聯絡新界北總區重案組第二隊。

▼ 案發後現場情況 ▼



洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）

警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛到場協助調查。（蔡正邦攝/資料圖片）