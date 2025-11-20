衞生署明年起試行中成藥註冊分級分流制　加快審批助拓國際市場

衞生署今日（20日）宣布，明年1月1日起試行中成藥註冊申請分級分流審核機制，將新增「創新藥」及「指定優先產品」兩個級別，分別於120個工作天及150個工作天內完成審評並提交中藥組審批，機制將試行兩年。新安排旨在加快處理新增級別註冊申請，協助合適中成藥產品更快進入香港市場，助本港發展成國際醫療創新樞紐。



衞生署明年1月1日起試行中成藥註冊分級分流制。（資料圖片）

衞生署助理署長（中醫藥）方浩澄表示，本港和內地的企業，只需持有香港中醫藥管理委員會轄下中藥組發出的中成藥批發商或製造商牌照，即可透過分級分流機制，選定合適中成藥產品加快進入香港市場。

最快120天完成創新藥審評 150天完成指定優先產品審評

方繼稱，衞生署將於120個工作天內完成「創新藥」級別的審批，並提交中藥組審批。此外，申請人每年最多可挑選兩款產品為「指定優先產品」，衞生署會在150個工作天內完成審評並提交小組審批。相較目前一般申請需時超過250個工作天完成審評，新機制可大幅提速，有助業界挑選產品率先測試市場反應，確立產品的定位，並以香港作為跳板，開拓國際市場。

分級分流機制會試行兩年，中藥組會持續檢視運作情況及成效，並適時調整以不斷改善。為協助業界了解新機制，衞生署已於本月中旬發信通知持牌中成藥批發商和製造商，亦將於本月至明年1月期間，每月舉行網上講座介紹詳情。