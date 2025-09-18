施政報告｜設「1+」快速審批通道　林文健：目標百日内完成審批

新一份《施政報告》提出，將為「1+」新藥審批機制設加速通道，優先審批較緊急的新藥。醫務衞生局局長盧寵茂舉例，如病人對某種藥物有緊急需要，並且無其他選擇，當局將加速審批該藥物。盧形容措施是「急病人所急」，並強調不會影響藥物的質素安全。



盧寵茂形容措施是「急病人所急」，並強調不會影響藥物的質素安全。（資料圖片/夏家朗攝）

新一份《施政報告》提出成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，並加快「1+」新藥審批機制，試行優先審批經醫管局建議能應對罕見病的新藥。醫務衞生局局長盧寵茂指，如病人對某種藥物有緊急需要，並且無其他選擇，當局將加速審批該藥物。他又說，目前機制下都有優先審批新藥物的做法，但需醫護人員自行判斷及承擔相關責任，他認為情况不理想，因此希望推出特別通道規範有關做法。他強調，該措施是「急病人所急」，強調不會影響藥物的質素安全。

盧寵茂又指，自推出「1+」機制後，已有14隻新藥獲審批，其中7隻已納入醫管局藥物名冊的「安全網」。

衞生署署長林文健表示，希望在新通道下，藥物審批時間可由現時的150日目標減至100日。（資料圖片/歐嘉樂攝）

衛生署署長林文健表示，希望在新機制下，審批時間可由現時的150日目標減至100日。當局未來會根據實際的申請數目及措施的複雜性等，探討進一步縮短時間。