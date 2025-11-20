佐藤健見面會疑門票出錯　Cityline稱印刷錯誤　消委會接13宗投訴

日本明星佐藤健粉絲見面會昨日（19日）在亞博舉行，惟售票平台Cityline疑系統出錯。有已購票的粉絲表示，電郵訂單顯示其原獲編配B段的座位，但進場時被職員告知「出飛出錯」，臨時改到C段座位。Cityline表示「小部份門票存在印刷錯誤」，向市民致歉。截至今午6時，消委會接獲13宗投訴，將按既定程序處理，並知會投訴人個案進度及結果。海關指已接獲相關舉報，現正作出跟進。



「佐藤健@TENBLANK《玻璃之心》亞洲粉絲巡迴見面會」昨日（19日）在亞博舉行。有已購票的粉絲在社交平台Threads表示，原本花費1,648元購買兩張門票，電郵訂單顯示他們獲編配B段的座位，但昨日進場時獲告知「出飛出錯」，須改到C段、但行數位置相同的座位。

售票平台Cityline昨晚在社交媒體發公告表示，「小部份門票存在印刷錯誤」，對由此帶來的不便深表歉意。

消委會表示，截至今午6時，共接獲13宗有關佐藤健見面會門票懷疑出錯的投訴個案，會按既定程序處理並知會投訴人個案進度及結果。

海關回覆查詢指，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

