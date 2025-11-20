流感｜寶覺中學14歲男生染甲流併發休克嚴重　留醫聯合醫院ICU

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，為本周第三宗，涉及一名就讀寶覺中學的14歲男病人，他沒有接種流感疫苗，昨日（19日）出現發燒，因血壓過低被送往基督教聯合醫院的兒童深切治療部留醫，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前情況嚴重。而學校近日沒有爆發流感。



病人為一名過往健康良好的14歲男學生，就讀寶覺中學。（寶覺校友會FB圖片）

男學生因血壓過低被送往基督教聯合醫院的兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重。（資料圖片）

衞生防護中心今日（20日）接獲本周第三宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的14歲男學生。病人就讀位於將軍澳調景嶺的寶覺中學，他在11月18日出現咳嗽及頭痛，昨日（19日）出現發燒，今日被帶往將軍澳醫院急症室求醫。

男學生因血壓過低送往聯合醫院兒童深切治療部留醫

其後男學生因血壓過低被送往基督教聯合醫院的兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重，經鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。

男學生尚未接種2025/26季度流感疫苗，近期不曾外遊。他的其中兩名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院，現已康復。他就讀的學校近日沒有爆發流感。

今個夏季流感季節暫錄得21宗兒童染流感嚴重個案

衞生防護中心指，連同上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得21宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。

若只計算本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的12宗個案，僅一人曾在發病前4天接種本年度季節性流感疫苗。惟人體一般在接種後需要兩周時間，才能夠產生足夠保護力，即該批嚴重個案都未受到疫苗保護。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／黃浩謙攝）

6個月至2歲以下兒童接種率僅近16%

衞生防護中心總監徐樂堅表示，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，因此呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，需盡快打針。

徐樂堅又指，對比今年初的冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近16%。他呼籲家長們不要遲疑，盡快聯絡家庭醫生為子女及家人安排接種季節性流感疫苗。

一旦發現病童情況轉差須立即前往急症室求醫

徐樂堅提醒，市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫及早接受治療。由於兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

此外，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩，任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。