6800萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶11.25攪珠　星期二特旺2字頭號碼

六合彩自11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，至今晚（20日）連續七期無幸運兒中頭獎，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904）。馬會公布下周二（25日）晚攪珠，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。



經過今晚攪珠後，總計五大熱門號碼依次為30號、49號、24號、22號、13號。此外，馬會統計顯示，今年星期二攪珠出現最多的四個號碼中，特旺2字頭號碼——有20號、23號和28號，和13號一樣攪出過九次，而21號、26號亦出現過八次。



11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠



頭獎無人中，即已連續七期無幸運兒中頭獎。（馬會網頁截圖）

連續七期無幸運兒中頭獎 11.25一注獨中獲6800萬

馬會今晚攪珠後公布，頭獎無人中，二獎4.5注中，每注派彩約75萬元（$752,740），三獎126注中，每注派彩約7.1萬元（$71,690），即已連續七期無幸運兒中頭獎。

馬會同晚公布，多寶累積至5,327萬元（$53,269,904），下次攪珠時間為下周二（25日）晚，如10元一注獨中，估計可得6,800萬元巨額橫財。

11月20日六合彩攪珠結果。（直播截圖）

星期二攪珠4大「幸運號碼」：13、20、23及28

馬會表示，今年至今，於星期二舉行的六合彩攪珠有39次，當中攪出次數最多的號碼是13號、20號、23號及28號，攪出過9次；而11號、15號、21號、26號、32號及45號亦出現過8次。

2023年6月24日5200萬頭獎六合彩 北角馬寶道投注站情況



累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至11月18日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

2002年7月4日至2025年11月20日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

翻查六合彩網頁，最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

2025年10月6日 六合彩中秋金多寶攪珠


