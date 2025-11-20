美國ByHeart嬰兒配方奶粉檢出肉毒桿菌　食安中心指示業界停進口

食環署食物安全中心今日（20日）表示，鑑於ByHeart嬰兒配方奶粉的製造商昨日（19日）發布的最新公告，指在未開封的ByHeart嬰兒配方奶粉中檢出肉毒桿菌，雖然受影響產品沒有在本港出售，中心已即時實施預防措施，指示業界暫停進口相關ByHeart嬰兒配方奶粉。



ByHeart嬰兒配方奶粉的製造商昨日（19日）發布的最新公告，指在未開封的ByHeart嬰兒配方奶粉中檢出肉毒桿菌。(ByHeart fb圖片)

食物安全中心早前透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥物管理局發出通告，指ByHeart嬰兒配方奶粉可能受肉毒桿菌污染而進行自願回收。中心得悉事件後，已即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進。調查顯示受影響產品沒有在本港出售，中心早前亦已發布食物事故報表，提醒公眾和業界。

受影響嬰兒配方奶粉的產品資料如下：

產品名稱：



（一）ByHeart Whole Nutrition Infant Formula cans



（二）ByHeart Whole Nutrition Infant Formula Anywhere Pack™



品牌：ByHeart



原產地：美國



批次：所有批次及包裝



中心表示，雖然有關的美國製造商已在當地回收受影響產品，但為審慎起見，中心呼籲外遊的市民如曾購入有關產品，應立即停止食用。中心亦已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意有關當局發出的相關消息及採取適當跟進行動，跟進工作仍然繼續。

嬰兒肉毒中毒是由嬰兒攝入肉毒桿菌孢子所致，這些孢子在其腸道內發芽和生長，繼而釋出毒素致病。極微量的毒素已足以引致肉毒中毒。嬰兒發病前身體仍有一段時間發育正常，至病徵出現時早期是便秘，繼而出現餵哺困難、無精打彩、虛弱無力、口腔分泌物增多，以及哭聲微弱，最明顯的是無法控制頭部。嬰兒肉毒中毒起初可能病情輕微，但隨着病情進展，可致猝死。雖然大部分患者均需接受住院治療，但致命的情況較罕見（死亡率不足百分之一）。