蠟樣芽孢桿菌｜巨樹牌麻油辣腐乳每克超標0.8倍 食安中心令回收
撰文：林遠航
出版：更新：
食環署食物安全中心今日（13日）公布，巨樹牌瓶裝「麻油辣腐乳」樣本被檢出每克含18萬個蠟樣芽孢桿菌，超出現行標準0.8倍，呼籲市民停止食用受影響批次產品。食安中心已知指令經銷商將受影響批次產品停售及下架，經銷商已展開回收。
中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從灣仔一間超級市場抽取一個瓶裝腐乳樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含18萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。
產品資料如下：
產品名稱：麻油辣腐乳
品牌：巨樹牌
來源地：中國
淨重：130克
此日期前最佳：2027年8月19日
經銷商：根基代理有限公司
中心已知會經銷商，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2330 6340，查詢有關產品的回收事宜。中心指，調查仍然繼續，會繼續跟進事件和採取適當行動。
中心指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。
