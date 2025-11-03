核污水｜受限宮城縣冷凍帶子、千葉縣罐頭鯖魚進口　食安中心封存

食物環境衞生署食物安全中心周一（11月3日）公布，中心檢查日本進口食品時，發現當中有來自受管制縣份的水產品，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。



中心發言人說，中心檢查相關日本進口食品批次時，發現於《命令》發出後在宮城縣製造和加工的兩批共4包冷凍帶子，以及在千葉縣製造、加工和包裝的兩批共24罐罐頭鯖魚，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。

根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉10個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控；調查仍然繼續。