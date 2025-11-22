雙非子腦癱案｜醫委會撤回終止研訊決定　主席：當日不覺得決定錯

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今日下午覆核終止永久研訊的決定，聆訊歷時約三小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。



病人家屬黎氏夫婦會後回應傳媒表示，多謝傳媒及社會關注，令醫委會改變研訊決定，「有曙光」，希望醫委會可儘快安排重新研訊。



鄧惠瓊亦在會後見記者，交代有關結果。



【18:45】鄧惠瓊解釋，每一次聆訴小組聽兩方面陳辭，一邊由律政司的律師代表投訴者，另一邊被投訴人也有法律顧問，聆訴小組負責聽雙方陳辭，以及審視證據，再作出決定。

【18:40】至於被問到當日決定是否忽略公眾利益？鄧惠瓊否認有忽略。如何優化整個投訴機制？她稱今年初已開始監測（monitor）機制，「當然如果你話以前太長，我自己個人係同意嘅。」

【18:38】為何拖延16年則有待申訴專員查冊，鄧惠瓊稱不能回應。至於第一個問題是否下錯決定，她希望各位明白，有關決定基於雙方陳辭，相關陳辭令醫委會作出這個決定。「當時我哋覺得唔係錯，係當時嘅決定，但事後有聲音令我哋覺得法律觀點可能唔夠全面，所以請求法律顧問再搵啲案例，搵到案例出嚟發覺需要交畀雙方陳辭去辯論。」

【18:38】為何現在才考慮公眾利益？鄧惠瓊說：「我們看的案例中也有公眾利益的元素，我在這裏不再重復雙方律師的陳述。」

【18:33】鄧惠瓊重申10月28日裁決基於雙方面給予的法律意見，當時我們純粹從法律意見角度出發。現在根據雙方提供已判決的個案及陳辭後，認為不應該永久擱置。至於當日有否考慮過對病人不公，她並無正面回答。至於被問及會否當日決定錯誤，鄧惠瓊稱：「當日不覺得自己決定錯」

【18:30】研訊小組主席鄧惠瓊會後見記者時指，「如果各位想問醫委會其他問題，一個是投訴機制，由於局長已寫信給我們，將會12月24日前回答，所以我在這裏不能作出回應。至於行政方面，申訴專員將會查冊，所以亦不能回應相關問題。」

研訊小組主席鄧惠瓊指，10月28日裁決永久擱置研訊決定，事後社會有聲音認為裁決未有周全考慮。小組諮詢法律顧問後，知悉擱置研訊決定屬於例外情況。鄧惠瓊認為，法院有權力永久終止聆訊，但應考慮公義有無受影響。她指，最終若果擱置可避免造成被害人不公，但無法解決事情。

研訊小組表示，應該以法庭認為何為公義為首，不應只著重於被告認為的公平。小組同意被告大律師講法，秘書處沒有解釋為何新證詞之前無提供，無論如何，新證供不會對結果有重大影響。另外，當時負責該案的秘書表示，對案件沒有任何記憶，所以秘書處仍未能合理解釋為何2016年會押後。

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫委會下午一時半於黃竹坑醫學專科學院賽馬會大樓覆核案件結果，一眾研訊小組委員及秘書處人員出席。

醫委會主席鄧惠瓊亦有到場，她同時是負責處理雙非子黎遠建腦癱案的研訊小組主席。她於上月28日的聆訊宣讀結果，決定永久終止聆訊，裁決引起爭議，直至本月3日，醫委會發新聞公告宣布覆核決定。

一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，今日召開聆訊處理。

政府早前要求醫委會八星期內交報告，檢視處理投訴流程及法規。申訴專員陳積志11月5日表示高度關注為何秘書處未能解釋拖延，宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室。該辦公室正向15個醫療法定組職提供秘書處服務，包括醫委會、牙醫管理委員會、護士管理局等。