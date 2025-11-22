雙非子腦癱案｜醫委會今覆核決定　家屬冀成功推翻　促顧公眾利益

雙非男嬰腦癱案遭拖延聆訊15年，醫委會裁定永久終止研訊的決定引起爭議，醫委會最終主動提出覆核，今日（22日)下午召開聆訊處理。被告醫生薛守智無出席聆訊，僅由代表律師出席。



被告醫生薛守智無出席 僅派代表律師

內地一對黎姓夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人向醫委會投訴涉事醫生，案件拖延15年至今年10月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。（另見稿）

聆訊今日下午一時半於黃竹坑醫學專科學院賽馬會大樓展開。醫委會主席鄧惠瓊、醫委會法律顧問等人相繼到場，惟被告醫生薛守智無出席聆訊，僅由代表律師出席。

黎氏夫婦今早從深圳來港，他們在聆訊前受訪，坦言略感緊張，希望醫委會「推翻之前決定」。他又希望醫委會的運作機制可作出改善，包括裁決時應考慮公眾利益。

醫委會主席鄧惠瓊。（廖雁雄攝）

病人組織：追討過程艱辛 醫委會須全面改革

協助黎氏夫婦、關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌形容，從早前終止研訊、到今日覆核，整個過程艱辛。他強調，今日只是覆核該決定，仍有待正式研訊，才知道能否還黎氏夫婦一個公道。

申訴署展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室。彭鴻昌認為，調查有助加快投訴處理，但醫委會應有全面改革，包括調查期間是否已全面搜集資料、研訊小組裁決時有否站在保護公眾的角度、量刑長短等。他亦認為應增加業外委員的數量，讓其從社會大眾的角度提供意見。

社區組織協會幹事彭鴻昌形容，從早前終止研訊、到今日覆核，整個過程艱辛。他強調，今日只是覆核該決定，仍有待正式研訊，才知道能否還黎氏夫婦一個公道。（廖雁雄攝）

倡設獨立調查機制 醫委會主席覆核決定有角色衝突

他又同意醫委會設立獨立調查機構，以今次個案為例，醫委會主席同時擔任研訊主席，當她宣讀秘書處運作問題令研訊被拖延，顯然角色之間存有衝突。他提倡獨立研訊機制，避免小組成員和醫委會成員重疊，提高社會對醫委會的信心。

他指，近日已公開4宗積壓個案，涉及研訊小組未有就重要證據進行調查等，「到底有幾多個案我哋仍然未接觸到？呢個不得而知。」