消息：港足主帥韋斯活將離任　曾稱無意道歉及請辭

撰文：陶嘉心
出版：更新：

香港足球代表隊昨日（19日）不敵新加坡，在亞洲盃外圍賽出局，賽後大部分評論將矛頭直指港隊主教練韋斯活。消息指，韋斯活將離任，形容是「和平分手」。

香港運動員