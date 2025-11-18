香港對新加坡｜港足打氣歌《黃金入球》　原唱周國賢今晚啟德獻聲

近年港足每場賽事都會有張現場歌單，在賽前、中場和賽後播放流行曲炒熱氣氛，為球員加油。其中由周國賢主唱的《黃金入球》幾乎每場都在歌單之列，6月份主場首次在啟德迎戰印度時，賽後球員繞場一周感謝球迷支持，場館同時播放着《黃金入球》，幾乎全場球迷大合唱近5分鐘，氣氛高漲。

事後原唱者周國賢亦轉發了球迷大合唱的畫面，表示：「好狂 打咗大冷震 希望下一次可以置身其中。」結果大家願望成真了，足總宣布今晚已邀請了周國賢作現場獻唱。



足總社交平台下午發帖，見到周國賢身穿印有自己名字的港足球衣，站在啟德主場館內，帖文寫到：

「呢首歌陪住港隊開波無數次，

今次係時候到我親身演出。

願歌聲可以帶嚟力量，希望港隊射入一粒又一粒嘅

黃金入球！！！」

對印度一役之後，有球迷貼出自己與周國賢的對話，希望推到足總見到，周國賢向球迷表示：「你估我唔想咩？！如果大會邀請我，我一定會去唱，唱10次都得🥹快啲集氣啦😇」當時足總社交平台的小編亦火速回應：「咁我哋下次就唔播歌，等佢唱啦喎🤤」想不到真的推到原唱上台獻聲。

繼續上 全力上 無懼每個對手招式多誇張

不怕跌傷 要用雙腿創造我理想

無論進 無論退 無論哪個領先都不必慌張

只管再進攻 決心奮力圖強



對付我 攔截我 還是破網哨子聲吹走風霜

將我領土 九十分鐘裏盡量擴張

仍舊控球直上 來日我與你穿起金靴一雙

請給我信心 以衝勁做能量



周國賢《黃金入球》歌詞節錄



《黃金入球》是千禧後，本港電視台播出的日本動漫《踢出我天地》的香港版主題曲，即是一首兒歌。不迥每次周國賢開演唱會時，歌迷都會點選此曲希望周國賢現場獻唱。近年他有試過在演唱會中獻唱，不過經常記不到歌詞，更偶有走音，但無損歌迷興致。