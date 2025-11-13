香港對新加坡｜理文中場巴拉克獲批轉籍領特區護照　港足即時補選

香港足球代表隊11月18日主場迎戰新加坡，上演亞洲盃外圍賽生死對決，並在今晚先友賽柬埔寨作備戰，足總早前公布主教練韋斯活的24人決選名單。

惟今日早上理文公布中場巴拉克（Barak Braunshtain）已成功取得特區護照，足球下午即公布將此子徵召入決選大軍名單，今次決選名單人數原較上月份少一人，今次補選巴拉克後總數為25人。



巴拉克在香港土生土長，原擁以色列籍，今獲批香港特區護照，即時獲港隊補選入大軍名單。（理文facebook圖片）

巴拉克所屬球會理文今早公布，在香港出生和成長的巴拉克，原擁以色列籍，現已獲批香港特區護照，並完成入籍手續，並隨時候命為港隊效力。

巴拉克今季暫時為理文上陣4次入2球。（理文facebook圖片）

巴拉克表示：「很高興能成功取得香港特區護照。我在香港出生、成長，這裡一直是我的家，能獲得代表香港的資格，對我來說是莫大的榮耀。我期待能穿上港隊球衣、效力港隊，定必會全力以赴，為港爭光。」

巴拉克出身自傑志青訓體系。（資料圖片／袁志浩攝）

現年26歲的巴拉克，父母均為以色列人，但他本人在香港出生及長大，自10歲起加入傑志足球學校，17歲以職業球員學徒合約身份為效志在各項頂級賽事上陣。至2021年8月離開傑志。其後在2022年至24年，巴拉克曾到以色列落班。2024年季中回流港超聯加盟東方，完季後再轉投另一港超球隊標準流浪。效力流浪一季後，巴拉克今季開始前加入理文，已4次為理文上陣，並攻入2球。

港足25人名單：



守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）



後衛：鐘樂安（東區）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）



中場：祖連奴、陳俊樂（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、巴拉克*、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬（大埔）



前鋒：米高（JK Tallinna Kalev）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）



*11月13日補選

