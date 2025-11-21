啟德郵輪碼頭｜城巴辦H20開篷巴士線　兩日載近500郵輪客往尖沙咀

政府近年積極推動郵輪旅遊，載有逾千名海外旅客的「挪威奮進號」本周三及周四（19及20日）停泊本港，城巴開辦全港首條啟德郵輪碼頭專營開篷巴士路線「H20城市漫遊」，由郵輪碼頭開往尖沙咀，途徑啟德主場館及星光大道等景點，其間共開出14個班次，接待近500名郵輪旅客。城巴計劃12月因應不同大型郵輪乘客的需求，繼續安排開篷巴士服務。



載有逾千名海外旅客的「挪威奮進號」11月19日及20日停泊本港，城巴開辦全港首條啟德郵輪碼頭專營開篷巴士路線「H20城市漫遊」。（城巴提供圖片）

城巴新辦開篷巴士路線「H20城市漫遊」 經啟德主場館往尖沙咀

載有逾千名海外旅客的「挪威奮進號」於11月19日起一連兩日停泊啟德郵輪碼頭。城巴為豐富郵輪旅客在香港的體驗，開辦全新開篷巴士路線「H20城市漫遊」，從啟德郵輪碼頭出發，途經啟德主場館和星光大道等熱門景點，最終抵達尖沙咀的旅遊與購物區。新路線不僅讓旅客下船即能享受觀光體驗，亦能展示郵輪碼頭的多元化交通網絡形象。

城巴在碼頭內外增設特別櫃檯，安排精通多國語言的前線人手，為旅客提供路線及產品提供詳細介紹。（城巴提供圖片）

增設特別櫃檯提供介紹 兩日開出14班共載近500名旅客

城巴為加強旅客對香港交通網絡的認識，在郵輪碼頭增強交通指示，並在碼頭內外增設特別櫃檯，安排精通多國語言的前線人手，為旅客提供路線及產品提供詳細介紹。在郵輪停泊期間，城巴共開出14班「H20城市漫遊」開篷巴士班次，接載近500名旅客。

在郵輪停泊期間，城巴共開出14班「H20城市漫遊」開篷巴士班次，接載近500名旅客。（城巴提供圖片）

研12月繼續安排郵輪碼頭開篷巴士服務

城巴計劃12月因應大型郵輪乘客的需求，繼續安排開篷巴士服務。城巴營運總監馬詹唯表示，旅客對郵輪及開篷巴士的嶄新配搭深感雀躍，正研究在郵輪碼頭提供更恆常的觀光服務。他又指，開篷巴士已成為香港旅遊地標之一，恰逢觀光城巴成立一周年，將持續肩負起公共交通與旅遊服務的重任，不斷拓展服務，為旅客帶來更多新體驗。

城巴計劃12月因應大型郵輪乘客的需求，繼續安排開篷巴士服務。（城巴提供圖片）

城巴︰大部份乘坐開篷巴士郵輪客購城巴交通套票

馬詹唯亦指，郵輪旅客通常在香港的停留時間較短，因此對全天候無限次乘搭巴士的套票產品特別感興趣。他引述統計數據指，今次郵輪訪港期間，大部份的「H20城市漫遊」乘客均購買「城巴全港遊—24小時」作為在香港旅遊期間使用的交通套票。