城巴工程部聘47外勞技工起薪1.9萬　工會指本地學徒畢業後應叫停

城巴有限公司職工會日前表示，城巴因本地招聘不能應付空缺，將為工程部聘請47名外勞，包括汽車噴漆工、機械工、車身維修技工等職位。城巴發言人今（23日）確認計劃通過「補充勞工優化計劃」適度輸入前線工程人手，並指輸入人手佔城巴前線團隊少於1%，預料最快年底來港接受在職培訓。



城巴有限公司職工會理事長林乃華表示，工程部自疫情後長期都有人手短缺，無力負荷大量車輛維修工作，故認為今次招聘外勞「尚可接受」。他又指，今批外勞會來港兩年，相信本地學徒「滿師」後，公司應無再招聘外勞的必要。



城巴宣布，將為工程部聘請47名外勞，包括汽車噴漆工、機械工、車身維修技工等職位。（資料圖片／梁鵬威攝）

城巴有限公司職工會在社交平台發出公告，披露早前與公司接洽後，資方表示因本地招聘不能應付空缺，故工程部將會聘請47名外勞，包括5名汽車噴漆工、10名汽車維修技工（車身）、5名汽車電機維修技工、及27名汽車機械工，薪酬由1.9萬至2.1萬元不等。

據了解，該47名外勞主要來自廣東省，他們會於城巴柴灣廠及創富廠工作，每周6天，每日工時9.5小時，超時津貼為1:1，城巴會收取底薪10%作為住所租金。

城巴有限公司職工會理事長林乃華今日表示，據他向工程部了解，工程部自疫情後長期有「一百幾十」人手短缺，雖然現時有約100名本地學徒，惟他們暫未能獨立擔當維修工作，令工程部現時無力負荷大量車輛維修工作，故工會認為「尚可接受」。他又指，城巴本身向當局申請輸入50人，最終獲批47人，認為短期內有助舒緩人手壓力。

林乃華又提到，今批外勞過往在內地已有相關工作經驗，公司曾派員到內地評核他們的資歷。不過工程部就擔心兩地所用的工具名稱有別，致他們出錯，而城巴早前已表明會為該批外勞提供入職培訓，並會持續評核他們的表現，如工作表現不理想會中止合約。

他又提到，今批外勞會來港兩年，相信本地學徒「學滿師」後，公司應無再招聘外勞的必要，工會必切留意進情況。至於車長，他透露現時人手仍然足夠。

預料最快年底來港接受在職培訓 城巴：輸入外勞人數佔前線少於1%

城巴發言人回覆查詢表示，香港公共交通業界一直面臨前線工程人手短缺的挑戰。在保障本地勞工優先就業的前提，城巴計劃通過政府的「補充勞工優化計劃」，適度輸入前線工程人手，預料最快年底來港接受在職培訓；有關人手將佔城巴前線團隊少於1%。

城巴又指，城巴正繼續透過多平台進行本地招聘活動，以吸引各方人才加入；每年亦與高等教育機構合作，開辦巴士維修學徒訓練及見習汽車維修員等，為近100名員工提供帶薪在職培訓，培養本地工程人才並提供良好晉升階梯。