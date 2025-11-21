繽紛冬日巡禮｜中環八幢地標11.28起合演光影匯　模擬影片搶先睇

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」已在11月14日在中環開幕，其中重頭戲的「光影匯．中環」下周五（28日）正式登場，中環8幢地標建築結合立體投影共同演出。旅發局今日（21日）透露，光影匯由10多場冬日場景結合而成，透過國際級製作團隊運用專業的投射技術，先由翩翩起舞的天使揭開序幕，隨後更有聖誕老人乘坐雪橇派送禮物，相關模擬影片搶先睇。



「香港繽紛冬日巡禮」重頭戲的「光影匯．中環」11月28日正式登場。（旅發局提供圖片）

中環八幢地標建築將結合立體投影共同演出「光影匯．中環」。（旅發局提供圖片）

中環八幢地標建築11.28共同演出「光影匯．中環」

旅發局聯同置地公司攜手合辦的「光影匯．中環」將於下周五（28日）登場，屆時中環8幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，將結合立體投影共同演出。

場景之一「雪鹿歡騰」︰雪國馴鹿夜空躍動，準備與聖誕老人一同啟程，將節日驚喜與溫馨心意獻上，邀請大家共度難忘冬日時光。（旅發局提供圖片）

光影匯由10多場冬日場景結合而成 由天使揭開序幕

「光影匯．中環」由10多場冬日場景結合而成，先由翩翩起舞的天使揭開序幕，帶領大家啟程前往聖誕樂園，再與躍動的雪鹿相遇，其間聖誕老人乘坐雪橇派送禮物，雪人歡樂地旋轉起舞慶祝冬日節慶等，為市民及旅客送上驚喜。

由國際級製作團隊負責 場內設30個全息投影

旅發局指，「光影匯．中環」由國際級製作團隊運用專業技術，透過4K投影機投射至建築外牆，部份影像更會延伸，透過場內30個全息投影，以及多棵大樹的光雕投影，增強建築地標及地面的影像互動，令匯演更具有層次感。

場景之一「甜蜜聖誕」︰趣緻薑餅人化身成可愛廚師，邀請大家沉浸甜蜜國度，締造歡樂冬日回憶——聖誕老人更會驚喜現身！ （旅發局提供圖片）

重新編曲9首經典樂曲營造視聽體驗

團隊並特別重新編曲9首經典樂曲，包括《Santa Claus is Coming To Town》、《 It's the Most Wonderful Time of the Year》等，營造沉浸式的視聽體驗。

中環遮打道11.28變「星光長廊」掛滿聖誕燈飾

而連接聖誕天地的中環遮打道，當日起更化身成閃爍的「星光長廊」，沿路逾30棵樹木及行人天橋掛滿燈飾。遮打大廈對出的上蓋位置更懸掛直徑12.5米的聖誕樹燈飾。市民旅客可從聖誕天地出發，漫步在燈海中抵達置地廣場中庭，欣賞大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」。

場景之一「聖誕禮物」︰多幢中環地標搖身一變成巨型禮物，聖誕老人正忙碌包裝禮物。數之不盡的禮物突然拼湊一起，映現於大廈外牆，如同聖誕魔法瞬間綻放。（旅發局提供圖片）

12.1起推繽紛冬日賞供500項餐飲消費優惠

旅發局並聯乘優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，在12月1日起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通等，逾500項為市民及旅客而設的優惠，不少為買一送一優惠，吸引市民旅客在港歡度聖誕及新年，熱情消費。詳情可在官網參閱。按此