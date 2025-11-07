繽紛冬日巡禮｜移師中環舉行　中銀滙豐等八大地標每晚上演光影匯

旅發局今日（7日）公布，「香港繽紛冬日巡禮」將於今年11月14日至明年1月4日舉行，首度與置地公司合作「冬日小鎮·中環」，將中環皇后像廣場花園打造成聖誕天地，過去數年大受歡迎的20米高聖誕樹，亦由西九文化區移至中環。



11月28日起，中環八大地標建築包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，首度攜手合作每晚變成巨型光影畫布，上演沉浸式視聽匯演「光影匯·中環」，透過3D投影技術及燈光效果，展現不同聖誕影像，包括雪人、馴鹿等圖案，部份影像更穿梭不同大廈。



旅發局11月7日舉行2025年香港繽紛冬日巡禮」發布會。（歐陽德浩攝）

「香港繽紛冬日巡禮」將於今年11月14日至明年1月4日在中環舉行。（旅發局圖片）

20米高聖誕樹由西九文化區移至中環

旅發局今日公布，「香港繽紛冬日巡禮」今年11月14日至明年1月4日由西九文化區移師至中環舉行，中環皇后像廣場花園化身成聖誕天地，20米相當於6層樓高的巨型戶外聖誕樹登場，披上閃耀的絲帶，整個聖誕天地也佈滿童趣經典玩具，包括玩具飛船、小木偶、小火車等。

臨近聖誕節時，聖誕天地更舉行聖誕頌歌表演，屆時聖誕老人驚喜現身營造節日氣氛。聖誕市集由12間小木屋組成，在11月28日登場，提供主題餐飲及應節精品，更有節日限定工作坊，讓市民旅客體驗，共渡歡樂冬日時刻。

遮打道30棵樹木掛燈飾變身星光長廊

為延續聖誕天地的歡樂氣氛，遮打道將變身成「星光長廊」。聖誕燈飾承載着多年的節慶傳統，置地公司在60多年前首次為遮打道點亮節慶燈飾，開創香港聖誕燈飾先河，為了傳承歷史，遮打道沿途的30棵樹木將懸掛閃爍燈飾，在街道上營造出夢幻的節日氣氛。

置地廣場中庭放巨型聖誕互動裝置

除了行人天橋佈滿燈飾外，遮打大廈入口上空也懸掛聖誕樹燈飾，每日5點起燈光將點亮遮打道，遊人可隨着燈海漫步至置地廣場中庭。

該中庭放有寬30米及高11米的燈塔大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，設有多個打卡熱點，包括全港最大型12米乘12米的祈願湖。另外在推廣期間，於置地廣場內消費的顧客，可賺取多重積分禮遇、獨家禮品及互動裝置門票。

11.28起中銀及滙豐等八大地標合作辦光影匯

直至11月28日起，中環聖誕天地將成為中環的「夢幻核心」，八大地標建築包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，首度破天荒攜手合作，環繞聖誕天地上演沉浸視聽匯演「光影匯·中環」，每晚7時半至10時半，每30分鐘循環演出。

八大地標變成巨型光影畫布 馴鹿穿梭各大廈

各大地標建築物將變成巨型光影畫布，透過3D投影技術、燈光效果，配合節日音樂，展現多變立體的聖誕影像，包括天使、雪人、馴鹿、禮物等節慶圖案。部份影像更會穿梭於不同大廈，跳躍在聖誕天地的樹木上，營造多層次視覺效果，展現香港夜間的獨特魅力。

旅發局聯商界推逾300項冬日優惠

旅發局聯乘優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，在12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，逾300項優惠涵蓋餐飲、購物、景點及交通，包括買一送一優惠，吸引市民旅客在港歡度聖誕及新年，熱情消費。

除夕倒數煙花匯演壓軸登場

除夕倒數煙花匯演亦將作為「香港繽紛冬日巡禮」的其中一大盛事，壓軸登場。旅發局推出「香港繽紛冬日巡禮」一站式平台，匯集全城節慶熱點的節目及優惠，涵蓋以下全港多個景點、商場和餐飲及零售商戶，鞏固香港為亞洲 冬日首選旅遊目的地。