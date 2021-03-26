屋邨籃球少年為逸東邨出戰　疫下戴口罩練波　冀有日踏修頓贏比賽

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

疫情下學界比賽停辦，打球機會難得，在東涌逸東邨，一群愛好籃球參加了《邨JUMP！》比賽活動的少年，由街場結識、組隊，至今年一齊為逸東出戰，期望在屋邨籃球賽中奪冠。 隊員表示，即使籃球埸早前因疫情關閉，全隊未有因此暫停訓練步伐，「照練體能、拍吓波」，雖然目前每次比賽、訓練均要戴上口罩，雖然較辛苦，但亦感到值得，期望未來越戰越勇，在比賽中奪冠，「相信隊友，相信教練！」

16名隊員因街場凝聚起來，更代表逸東邨比賽，隊名取之逸東狂獅。（張浩維攝）

《邨JUMP！》是屋邨籃球聯賽及訓練計劃，代表東涌逸東邨的他們取隊名名為「逸東狂獅」，隊員梁振璇冀隊名有氣勢之外，亦期望可如野獸般勇猛。



另一位隊員今年就讀中五的盧俊宇已打籃球7年，他直言「即使途中受過傷，亦一直沒有放棄」，他去年在網上瀏覽籃球片段時，無意間看到上屆比賽，遂生出參加念頭；出身基層家庭的他，過去曾在外面「跟操」，惟每月費用接近500元，為減少家庭負擔，故學了半年便停止，今次正可透過計劃，繼續跟教練訓練。

逸東狂獅隊員梁振璇（左）、逸東狂獅隊員盧俊宇（右）已打了籃球7、8年。（張浩維攝）

全隊戴口罩流汗訓練

雖然參加比賽，但疫情反覆，政府收緊防疫措施時，籃球場不時被封，然而全隊未有因此而暫停訓練，繼續體能操練，力求進步，「照練吓體能、拍吓波」；至籃球場重開，全隊仍照戴上口罩訓練、打比賽，直言有時太大汗，口罩亦會全濕，「出去比賽前都會帶多個口罩。」另一隊員余宇琛則期望，透過比賽提升個人水平，目標加入甲一隊伍出戰。

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由昔日的街坊鄰里、校隊隊友，變成「屋邨隊戰友」，三子皆指隊員在訓練過程中更團結，對屋邨有更大歸屬感。在小組賽中，已奪得6場全勝佳績，期望未來越戰越勇，踏上修頓場館，勝出比賽，「相信隊友，相信教練。」

領軍教練黃萬里（AJ Sir）指，期望透過計劃，將甲組訓練方式，帶入屋邨，培養更多籃球新星。（張浩維攝）

領軍教練黃萬里（AJ Sir）指，全隊有16名球員，其中2人為少數族裔，故訓練時「中英夾雜」，隊員間亦要磨合、互補。他又言，「相信大部分打籃球的人都經歷過街埸」，但目前青少年在學校、街場未必能夠接受到系統性訓練，故希望透過計劃，將甲組訓練方式，帶入屋邨，培養更多籃球新星。

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠指，今年舉行第二屆比賽，反應較去年更熱烈，參賽隊伍由8隊，急增至24隊。（張浩維攝）

《邨JUMP！》第二屆舉行 冀讓基層衝出屋邨

《邨JUMP！》主辦方凝動香港體育基金總幹事江嘉惠指，今屆是第二年舉行比賽，反應較更熱烈，參賽隊伍由8隊，急增至24隊，單是東涌更有3隊出賽，計劃期望為基層提供正規訓練，亦讓他們有機會衝出自己屋邨，見識其他地區人士水平。

她又指，疫情下學校暫停訓練，學界比賽暫停，「佢哋其實都好『餓波』《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，叫苦連天」，參加比賽的青少年，平日除了要接受訓練，亦要須參加社會服務活動，連結社區，料7月會於修頓球場舉行冠軍爭霸戰。

香港太古集團有限公司集團公益事務總監陳婷婷料，「營造東涌」項目有過萬人受惠。（張浩維攝）

東涌籃球隊由太古基金贊助

三隊東涌籃球隊皆由太古基金贊助，香港太古集團有限公司集團公益事務總監陳婷婷表示，在「信望未來」的計劃下，決定聯同五間本地非牟利機構包括凝動合作，成立「營造東涌」項目，舉辦多個社區活動，料有過萬人受惠。