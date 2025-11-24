港鐵李小龍紀念展明起開放　陳美寶：香港應仿其頂尖中求突破精神

今年是傳奇巨星李小龍誕生85周年，港鐵聯同李小龍基金會及香港文化博物館，在香港站及中環站舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，展現這位成長於香港的一代宗師在電影、武術、哲學及藝術的思想和內涵。



運輸及物流局局長陳美寶表示，李小龍在頂尖中求突破的精神，亦體現在香港的公共交通發展上，雖然香港有「世一」的公共交通系統，但仍要不斷尋求突破，構建香港新的鐵路標準，並將其成為新的世界標準。



香港站展區設於「港鐵藝術舞臺」 中環站展區設於J出口「港鐵．藝術」展廊

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》於11月25日至12月8日在香港站及中環站舉行。香港站展區設於「港鐵藝術舞臺」，設有動態裝置及沉浸式互動體驗 ，展現李小龍經典武者姿勢及哲學思想。展覽期間，該處會派發以李小龍哲學金句為主題設計的限量一套四款「一票藏龍」紀念卡。

中環站展區設於J出口「港鐵．藝術」展廊，透過展出大量珍貴照片、劇照、電影海報及武術哲學，探索李小龍的成長軌跡及生活藝術，並以《穿梭港鐵：串連李小龍的香港足跡》為主題，展現李小龍與香港的深厚連繫。

運輸及物流局局長陳美寶今日出席開幕儀式時表示，李小龍是香港在世界各地的代表人物，其在在頂尖中求突破的精神，亦體現在香港的公共交通發展上。她提到，香港有「世一」的公共交通系統、完善的鐵路網絡，與國際標準接軌，但仍要不斷尋求突破，為香港的鐵路構建一個新的鐵路標準，並將其成為新的「世界標準」之一。

港鐵行政總裁金澤培指，港鐵期望透過多元化藝術體驗重現李小龍的傳奇風采，期望在繁忙的都市節奏中為公眾開闢一個啟發性的文化空間，致力將藝術及文化氣息融入乘客生活日常。

港鐵《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》今日舉行開幕儀式，運輸及物流局局長陳美寶（右三）、港鐵行政總裁金澤培（左三）、甄子丹（左一）亦有到場。（港鐵提供）

李小龍女兒李香凝：港鐵是推廣李小龍精神與哲學的理想平台

李小龍女兒兼李小龍基金會創辦人暨會長李香凝指，對於父親成長及建立非凡成就的城市慶祝他的85歲誕辰，感到非常榮幸，又指港鐵作為香港的交通樞紐，連繫著社區與人群，是推廣李小龍精神與哲學的理想平台，期望大眾能在日常旅程中感受李小龍的堅毅與智慧，從他的故事中汲取勇敢突破、不斷成長的力量。